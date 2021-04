Oggi è un altro giorno, la puntata di giovedì 29 aprile. Gli ospiti di Serena Bortone

29 aprile 2021 a

Torna l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo pomeridiano condotto da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14. Il format si conferma un grande successo. La puntata di ieri è stata vista da 1.812.000 spettatori registrando il 13.6% di share. La trasmissione del pomeriggio è ormai una certezza del palinsesto di Rai1 e ogni giorno registra numeri davvero molto importanti per la fascia oraria in cui va in onda. Annunciati gli ospiti della puntata di oggi giovedì 29 aprile.

Per la puntata di oggi sono attesi nel salotto di Rai1 il cantautore Luca Barbarossa e il ministro Federico D'Incà. Il cantante da un paio di settimane è anche in libreria, per Mondadori, con il romanzo autobiografico dal titolo "Non perderti niente". Con questa prima opera letteraria, Barbarossa ricorda i momenti salienti del proprio percorso umano ed artistico. Il cantautore ripercorre il proprio vissuto in forma narrativa e senza seguire un ordine cronologico. Spaziando dalle esperienze professionali al privato, offre al lettore anche riflessioni su avvenimenti storici ed aspetti sociali degli anni vissuti. Dalle prime esperienze sentimentali, ai viaggi alla scoperta dell’Europa, dalla nascita delle prime canzoni e i primi contratti discografici, agli anni dell’impegno politico fino agli incontri fondamentali che hanno contribuito alla crescita dell’uomo e dell’artista. Il ministro per i rapporti con il Parlamento invece tratterà i temi dell'attualità politica.

Come di consueto la conduttrice sarà affiancata dagli ospiti più o meno fissi che si alternano nel pomeriggio di Rai 1. I cosiddetti affetti stabili. Per la puntata di di oggi sono stati scelti Memo Remigi che sarà come di consueto dietro al pianoforte, la ex leader dei Gazosa Jessica Morlacchi, Emanuel Caserio, Pietro Masotti e Massimo Cannoletta, il divulgatore dei record reso celebre dal quiz L'Eredità. Per chi ama la cordialità del salotto di Rai1 non resta che sintonizzarsi sul primo canale a partire dalle 14.

