Anna Tatangelo si racconta a Silvia Toffanin: un altro amore e la nuova canzone, Serenata

Anna Tatangelo sarà ospite della puntata di Verissimo di sabato primo maggio, come al solito in onda su Canale 5 e in contemporanea in streaming sul portale Mediaset Play Infinity. Ovviamente non sarà l'unica ospite della trasmissione che inizierà alle ore 15.30, ma è sicuramente la più attesa considerato che è sempre più al centro delle notizie gossip e che oltre ad essere una bravissima cantante, ormai è diventata anche un vero e proprio sex symbol, oltre che una influencer.

L'artista racconterà a Silvia Toffanin particolari e storie della sua vita, soprattutto quella sentimentale e forse svelerà il suo ultimo amore. Ma presenterà anche il nuovo singolo che si intitola Serenata. Un'apparizione molto attesa dagli ammiratori dell'artista e da chi è un appassionato della sua musica. Mediaset ha ufficializzato la sua presenza alla puntata, così come il profilo ufficiale della trasmissione Verissimo: "Una mamma dolcissima, una cantante che è cambiata molte volte nella musica e nei suoi look... pronta a farci ascoltare per la prima volta il suo nuovo singolo Serenata. Sabato a #Verissimo Anna Tatangelo!". Ovviamente lei stessa ha ripreso e rilanciato la news.

Anna Tatangelo è di Sora (provincia di Frosinone) dove è nata nel 1987. Nel 2002 ha vinto la sezione giovani del Festival di Sanremo, presentando il brano Doppiamente fragili. Nella sua carriera ha già inciso quasi cento canzoni e sono sette gli album pubblicati. Sul palco dell'Ariston è salita per ben otto edizioni della kermesse della canzone italiana. Inoltre le sono stati assegnati diversi riconoscimenti tra cui un Venice Music Award e un Wind Music Award. Nella vita privata ha vissuto una lunga relazione con Gigi D'Alessio, durata ben quattordici anni e finita ufficialmente il 3 marzo 2020. Insieme hanno avuto Andrea (2010). Ovviamente lei è molto legata al suo bambino, ma sembra che abbia stretto una nuova relazione sentimentale.

