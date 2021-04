Stasera in tv, 29 aprile, l'Isola dei Famosi su Canale5: chi è il nuovo naufrago. Le anticipazioni

29 aprile 2021 a

a

a

Finalmente, dopo tanti rinvii, Ignazio Moser da stasera giovedì 29 aprile 2021 sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi, il reality di Canale5 condotto da Ilary Blasi e in onda oggi alle ore 21,20 per la tredicesima puntata (terminerà a inizio giugno).

I primi 40 anni di Ilary Blasi. Gli auguri di Totti: "Metà della nostra vita insieme"

L’ingresso di Ignazio Moser, ex ciclista e ora apprezzato uomo dello spettacolo, un nome forte e non nuovo al genere del reality, è stato pensato proprio per cercare di catalizzare l’attenzione su un’Isola che sta rinunciando ai suoi pezzi forti – come Vera Gemma, eliminata nel corso della puntata del 26 aprile – per trattenere elementi che aggiungono poco e nulla alla narrazione e che offrono ai tre opinionisti in studio, ossia Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, ben poco materiale. Insomma serve una svolta perché i dati auditel non sono per niente eccezionali. Così si punta su Ignazio Moser e tutto quello che potrà generare intorno alla sua presenza considerato che la sua fidanzata è Cecilia Rodriguez, sorella di Belen.

Valeria Marini, passione a Supervivientes: bacio con Onestini. "Mi sono innamorata"

Nella puntata odierna ci sarà anche un altro eliminato: deciderà il televoto. Sarà uno tra Miryea Stabile, Ubaldo Lanzo, Roberto Ciufoli e Manuela Ferrera, i nominati dell'ultima puntata. L'eliminato lascerà l'Honduras per sempre. Nell'ultima puntata particolarmente pepata è stato proprio il momento delle nomination palesi in Palapa. Valentina Persia ha nominato Miryea spiegando che vorrebbe continuare la sua avventura sull'Isola con altre persone. Miryea Stabile ha nominato Gilles: "Non mi piace nei modi, quando si arrabbia con le ragazze diventa aggressivo". Gilles Rocca a sua volta ha nominato Miryea: "Non abbiamo tante cose in comune e poi perché lei ha nominato me". Anche Angela Melillo ha nominato Miryea: "Non mi ha fatto nulla, ma con lei non ho condiviso emozioni profonde". Ubaldo ha nominato Miryea: "È una ragazza in gamba, ma è l'ultima arrivata". Francesca Lodo ha scelto Miryea: "Gli altri sanno tanto della mia vita".

Ascolti tv lunedì 26 aprile, La fuggitiva chiude in bellezza: delude L'Isola dei Famosi, Report ok

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.