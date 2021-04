Matrimonio a prima vista Italia 2021, ecco i profili Instagram dei protagonisti e quante sorprese

29 aprile 2021 a

Matrimonio a prima vista Italia 2021, il programma è finito e i protagonisti possono tornare sui social. Ieri, mercoledì 28 aprile 2021, è stato mandato in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre), l'ultimo episodio (il numero 9) del docureality che era già disponibile sulla piattaforma a pagamento per abbonati Discovery+.

Ora i sei protagonisti sono tornati su Instagram col loro account e vengono mostrati anche scatti precedenti all'esperimento sociale. Questo ha visto una sola coppia proseguire insieme e si tratta di quella formata da Francesco Muzzi e da Martina Pedaletti. Lui, attenzione, non risulta avere profilo Instagram ma lei sì. Martina, 34 anni, si trova su questo account con una serie di foto apprezzatissime dai fan: martina_pedaletti.

Dalla coppia romana che continua a vivere l'amore, a quella che ha fatto più discutere perché nell'episodio "E poi" ha riconsegnato le fedi. Una rottura con lei che lo lascia dopo aver detto sì. Si tratta di Clara Campagnola e di Fabio Peronespolo.

Tutti e due sono su Instagram. Clara mostra scatti (dove non mancano i commenti dei follower relativi a questa esperienza televisiva) a questo account personale: claracampagnola . Quanto a Fabio eccolo a questo link: fabio_ilvery . Fra i due, che sembrano affiatati e inseparabili, non c'è stato lieto fine, ma sono davvero molto popolari sui social. E la coppia dei ragazzi siciliani, quella che è scoppiata subito. I due sono divisi anche nell'atteggiamento social, a quanto pare. Parliamo di Slvatore Bonfiglio e della giovane ex moglie Santa Marziale. Lui, salvo, ha scelto di tornare su Instagram mentre di lei, al momento, non c'è traccia. Il link per arrivare a Salvo è il seguente: salvo.bonfi . Questo succede la mattina dopo la fine della trasmissione messa in onda da Real Time, due protagonisti mancano all'appello o, per meglio dire, non sono ancora su Instagram.

