L'Eredità, Luciano nuovo campione ma scivola sulla "sicurezza"

L'Eredità di mercoledì 28 aprile 2021 su Rai1. Il nuovo campione è Luciano che va alla Ghigliottina con una eredità di 210 mila euro che si riducono poi a 26.250 euro.

Per un minuto di concentrazione prima di dare la soluzione, la parola vincente da trovare era per queste parole da legare: "parlare, cristallo, piano, fermi, lavoro". Il neo campione scrive come soluzione "duro".

Davanti a Flavio Insinna, Luciano argomenta la scelta che ha fatto pensando soprattutto al "lavoro". Una parola vincente della quale dice però di non essere sicuro. Il conduttore: "proprio pensando che il lavoro è duro, dovrebbe diventare sicuro." La soluzione era "sicurezza". "Ci riproveremo domani sera, benvenuto nella nostra famiglia", dice Insinna annunciano il tg1 delle ore 20.

Al Triello, la prova che porta alla Ghigliottina finale, erano andati insieme a Luciano, Monica, e Davide. Tutti e tre torneranno domani.

Proprio Davide era stato il campione della puntata del giorno prima. Al triello aveva avuto la meglio su Monica e Beatrice. Era arrivato con un bottino di 230 mila euro. Ma dopo la scelta delle cinque parole chiave il bottino si era ridotto a 14.375 euro. Le parole chiave alla Ghigliottina erano giro, fissare, sotto, Beatles e Tito. Alla fine il neo campione aveva scelto la parola coperta dopo il consueto minuto di riflessione. "Mi sono arrampicato", aveva ammesso Davide davanti al conduttore Flavio Insinna. Invece la parola giusta era tetto, parola che si accoppiava alla perfezione con le 5 parole uscite dalla ghigliottina. "La chiave dell'arrampicata era giusta, ma bisognava pensare al tetto", aveva concluso Insinna spegnendo gli entusiasmi.

In questo appuntamento del mercoledì un nuovo campione e nessun vincitore ma domani tornerà tutto in gioco nel gioco a quiz che appassiona con i ghigliottinisti davanti al piccolo schermo che provano ogni sera ad indovinare la soluzione.

