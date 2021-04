Valeria Marini, passione a Supervivientes: bacio con Onestini. "Mi sono innamorata"

28 aprile 2021 a

Valeria Marini, scoppia la passione. La showgirl si è innamorata. La sua avventura a Supervivientes è densa di colpi di scena e il pubblico spagnolo la segue con grande attenzione. Prima l'avvelenamento da uova sull’Isola e adesso si parla di lei per questioni di cuore.

Valeria pare abbia infatti preso una cotta per uno dei suoi compagni d’avventura, ben noto anche in Italia: Gianmarco Onestini. Il fratello dell’ex gieffino Luca Onestini ha conquistato il cuore della Marini che si è detta addirittura innamorata di lui: “Sono innamorata di Gianmarco, è bellissimo. Non mi ha tolto gli occhi di dosso eh?. Sono felice di essere in queste bella isola e di Gianmarco”, ha dichiarato la Valeria Marini che non ha perso la sua schiettezza. Anzi.

Questa passione per Gianmarco Onestini pare si sia già trasformata in qualcosa di più. Stando alle indiscrezioni che arrivano da Supervivientes, tra i due è scoccato anche un appassionato bacio. Momenti piccanti dall’Isola dei Famosi spagnola, dove Valeria Marini è sempre più protagonista. La showgirl avrebbe dunque fatto le sue avances a Onestini che, a quanto pare, ha ricambiato le attenzioni della Marini. Tra i due, quindi, starebbe nascendo un sentimento che va oltre l’amicizia, un’attrazione che al momento tiene incollati alla tv i telespettatori di Supervivientes. Fan della trasmissione incollati per capire come proseguirà, ma tra i due - queste le notizie che rimbalzano - c'è ormai del tenero e la dichiarazione di Valeria Marini sono in questo senso eloquenti su ciò che sta succedendo. Gianmarco Onestini, classe 1996 (ha 24 anni) ha fatto notizia anche per un bagno "hot" col costume che si è sfilato. Ora il momento hot fra i due naufraghi che continueranno certo a far parlare.

