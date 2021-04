Laura Marzadori, la bella violinista che incanta: influencer e modella spontanea

28 aprile 2021 a

Classe 1989, nata a Bologna. Laura Marzadori è una violinista prodigio: brava, bella e molto di più di una musicista. Laura ha cominciato a studiare violino ad appena quattro anni e fin da subito è stato evidente il suo enorme talento.

Da bambina e da adolescente ha continuato con assiduità e impegno i suoi studi di musica, fino a vincere, a soli 16 anni, il più importante concorso violinistico nazionale: il Premio “Città di Vittorio Veneto” che successivamente le ha aperto le porte a una carriera internazionale. Prodigiosa.

Appeno 9 anni dopo quella storica vittoria, Laura è stata scelta tra molti alti pretendenti come Primo Violino di Spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.

Il talento artistico di Laura è stato premiato, una ragazza prodigio che ha bruciato le tappe. La violinista ha due sorelle, Sara e Irene, con le quali ha fondato il trio d’archi Sorelle Marzadori. Il trio si esibisce regolarmente dal 2007 e non suona soltanto musica classica ma anche musica da camera della quale Laura è grande appassionata.

Come ogni celebre violinista del mondo, Laura suona un violino antichissimo, e precisamente un Giorgio Serafino del 1748 che, però, non è di sua proprietà: appartiene infatti a una fondazione. Oltre a essere un’ambasciatrice di eccezione della musica italiana nel mondo, Laura è una influencer di prima classe.

Sul suo profilo Instagram si definisce un’appassionata di moda e a colpire sono le sue foto e la capacità di essere originale e comunicativa in ogni scatto.

I grandi occhi azzurri, i capelli biondi e il fisico longilineo hanno trasformato rapidamente Laura Marzadori in un vero e proprio fenomeno social, con oltre 112.000 follower su Instagram che aumentano di giorno in giorno. E la presenza in tv, stasera mercoledì 28 aprile 2021 nel programma di Rai 3 condotto da Bollani e Cenni "Via dei matti numero 0", ne accrescerà senza dubbio la popolarità.

Musicista e modella spontanea Laura Marzadori è anche scrittrice. La violinista ha annunciato l'uscita del suo libro L’Altra Metà delle Note. Si tratta di un romanzo la cui protagonista si chiama Tina ed è una violinista come lei. Un libro, e un personaggio (Laura) da scoprire. E seguire.

