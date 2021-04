Stefano Bollani, gli ospiti (con Valentina Cenni) di "Via dei Matti numero 0" su Rai3: stasera 28 aprile Laura Marzadori

28 aprile 2021 a

a

a

Torna oggi, mercoledì 28 aprile 2021, un appuntamento tv che il pubblico ha giudicato originale e ha seguito con attenzione e un bel seguito. E questi che cominciano oggi sono gli ultimi giorni di programmazione per “Via dei Matti numero 0”, il programma di Stefano Bollani e Valentina Cenni, che va in onda alle ore 20.20 su Rai 3.

Video su questo argomento Bollani in tv con "Via dei matti numero 0" tra musica e amici TMNews

Nella puntata di questa sera mercoledì 28 aprile sarà ospite il primo violino dell’Orchestra del Teatro Alla Scala Laura Marzadori, mentre domani, giovedì 29 sarà la volta del cantautore David Riondino e venerdì 30 aprile, per l’ultima puntata, toccherà all’attrice Isa Danieli. Ogni giorno un argomento diverso legato alla musica come pretesto per parlare e fare musica, che è follia e cura insieme. Il tutto trattato con la leggerezza e l’ironia che è propria di Bollani - in grado di mescolare sapientemente con il suo stile unico l’alto e il popolare – e la grazia di Valentina Cenni che sapientemente indaga gli aspetti più emozionali della musica e disvela i temi della giornata, tenendo il filo del racconto.

Stefano Bollani, ora l'amore con Veronica Cenni: prima i figli Leone e Frida con Petra Magoni

I protagonisti della scorsa settimana di ’Via dei Matti numero 0’ - il programma di Stefano Bollani e Valentina Cenni fatto di musica, storie e allegria in onda dal lunedì al venerdì alle 20.20 su Rai 3 - sono stati Vinicio Capossela, ospite lunedì 19, Cristina Donà, martedì 20 e il sassofonista Daniele Sepe mercoledì 21. Giovedì 22 aprile è stata invece la volta nella «Casa della musica» di Samuele Bersani e venerdì 22 aprile Frida

Bollani, figlia di Stefano Bollani. Show e ospiti apprezzati dal pubblico. E adesso sta per parture la nuova settimana con ospiti ancora di primo piano a cominciare da quello di stasera.

Tv Talk, Bollani e Veronica Cenni tra gli ospiti di Massimo Bernardini: poi Monica Guerritore e Luxuria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.