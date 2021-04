Oroscopo del Corriere di giovedì 29 aprile 2021, le previsioni segno per segno

28 aprile 2021 a

Oroscopo del Corriere di giovedì 29 aprile 2021, Qui di seguito le previsioni segno per segno.

ARIETE

Voglia di spensieratezza nell'aria oggi. L'universo ti sta incoraggiando ad abbandonare la tua presa di ferro su quella lista di responsabilità e a divertirti.

TORO

Cercate di sfruttare al massimo le occasioni che vi regalano le stelle. Giornata fortunata anche in termini economici. Un po’ di stress in serata.

GEMELLI

Siete sempre più convinti che dovreste avere una persona diversa accanto a voi. Nonostante la sofferenza che ne deriva, provate a parlarne.

CANCRO

La casa potrebbe essere un luogo solitario stasera. Gli altri membri della tua famiglia potrebbero essere fuori o troppo impegnati per farvi compagnia.

LEONE

Di solito sei abbastanza socievole, ma oggi non avrai voglia di fare altro che lavorare da solo in tranquillità. Ma potresti sentirti tormentato...

VERGINE

Tenete a freno l’insoddisfazione. Le lamentele possono starci, ma non esagerate, perché in tanti sono nella vostra stessa situazione e non fiatano.

BILANCIA

Davanti a voi si prospetta un’occasione intrigante ma non riuscite a lasciarvi andare nonostante ci siano di sicuro i presupposti giusti.

SCORPIONE

Meglio mettere in mostra il meglio di sé oggi. Siate più determinati del solito e lasciate da parte la tendenza di assecondare ogni volontà del partner.

SAGITTARIO

Non siate impazienti se gli obiettivi che perseguite ancora aggiunti, non è certo la tenacia che vi fa difetto. Occorrono strategie precise.

CAPRICORNO

Oggi sentite un bisogno ossessivo di portare a termine tutto il tuo lavoro in una volta sola: forse volete impressionare qualcuno, ma non basterà.

ACQUARIO

Il tuo intuito potrebbe guidarti in una direzione che sembra in contrasto con ciò che dicono logica e senso pratico. Questo potrebbe metterti in crisi.

PESCI

Il vostro cammino si complicherà se abbandonate la fiducia in voi stessi. È quella l'arma principale per raggiungere traguardi e sfondare tutte le porte.

