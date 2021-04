Denise Pipitone e Martina Rossi al centro della punta di Chi l'ha visto?

28 aprile 2021 a

Oggi 28 aprile Denise Pipitone e Martina Rossi al centro della puntata in tv di Chi l'ha visto?, il programma su thriller e gialli italiani in onda il mercoledì su Rai 3 e condotto da Federica Sciarelli (la regia è di Fabio Tiracchia). Piera Maggio, mamma di Denise, scomparsa il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo, è tornata di nuovo al centro dell'attenzione dopo il caso della ragazza russa che sta cercando la sua famiglia di origine e che sembrava somigliare alle foto della bimba che a poco meno di quattro anni scomparve in Sicilia.

La Rai ha annunciato che stasera nel corso della puntata verranno svelati documenti inediti. Intanto Gennaro Spinelli, presidente dell'Unione delle comunità romanès in Italia, ha espresso la "nostra più grande solidarietà a Piera Maggio, ma non siamo noi che rubiamo i bambini”. A lungo, infatti, è stato ipotizzato che la piccola allora era stata rapita dai rom, teoria a cui tra l'altro la stessa Piera Maggio non ha mai creduto. Ovviamente Chi l'ha visto? non si occuperà soltanto del giallo di Denise Pipitone. Focus anche su Martina Rossi, la studentessa di Genova di venti anni, che il 3 agosto 2011 morì in un hotel di Palma di Maiorca. A Firenze il processo di appello bis nei confronti di Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, oggi trentenni, accusati di una tentata violenza di gruppo.

Il pg per loro ha chiesto una pena di tre anni di reclusione. In aula sono stati presenti anche i genitori di Martina, Bruno Rossi e Franca Murialdo. In primo grado il tribunale di Arezzo aveva condannato Vanneschi a sei anni, ritenendo che Martina fosse precipitata dal balcone per fuggire ad un tentativo di stupro. Il 9 giugno, in appello, i due sono stati assolti dall'accusa di tentata violenza sessuale. A gennaio la Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dalla procura generale di Firenze, ha annullato la sentenza disponendo un nuovo appello che si è consumato oggi. Chi l'ha visto? si occupera di nuovo dell'uomo chiamato comandante Marcos, che ha riportato a casa una ragazza scomparsa. Naturalmente le solite richieste di aiuto e le segnalazioni delle persone e delle famiglie in difficoltà.

