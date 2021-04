Il virus come il Covid che separava Enrico VIII e l'amante Anna Bolena. La storia delle sei regine

28 aprile 2021 a

Fu un'epidemia molto simile a quella del Covid, tenne separati per molto tempo il re Enrico VIII d'Inghilterra e Anna Bolena, che in quel periodo era la sua amante. A ricostruire tutta la storia nei particolari, questa sera in tv sarà Alberto Angela, nella seconda puntata di Ulisse, il piacere della scoperta, in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. Nel corso della puntata, intitolata Sei Regine per Enrico VIII, Alberto Angela mostrerà le lettere autografe del re, custodite nella Biblioteca Apostolica Vaticana, che raccontano dettagliatamente la vita dei due amanti durante una delle ondate della “malattia del sudore inglese” che mise in ginocchio l’Inghilterra cinquecento anni fa. Le lettere sembrano scritte pochi giorni fa, ma non sono l’unico elemento di attualità nell’oscura vicenda del sovrano inglese.

La puntata racconta infatti il punto di vista delle sue sei mogli, due delle quali ripudiate, due fatte decapitare e una deceduta in seguito al parto. Sei regine che hanno cercato di reagire, ciascuna a suo modo, alla violenza maschile della quale sono state vittime, in un’epoca in cui le donne non potevano far altro che subire il destino tracciato per loro dagli uomini. Sei storie tutte segnate da una tragica fine, che però le ha rese immortali e che tanti artisti e scrittori hanno narrato. Alla fine, a ereditare la corona d’Inghilterra sarà proprio una donna, una delle più grandi regine della Storia: Elisabetta I. Per molti la sua ascesa e il suo radioso regno rappresentano il riscatto al sacrificio di quelle sei donne che subirono le prevaricazioni del loro tempo. Alberto Angela cercherà anche di fare luce sul mistero delle tante gravidanze interrotte e delle tante morti premature tra i figli generati da Enrico VIII.

Una ricerca americana ha infatti ipotizzato una spiegazione scientifica alla difficoltà del re e delle sue mogli a mettere al mondo dei maschi sani. La puntata, realizzata con la consulenza storica del professor Alessandro Barbero, è anche un appassionante viaggio nel Cinquecento inglese, dove le vicende private del re e delle sue mogli diventano eventi di importanza storica. Ed è anche un omaggio a Gigi Proietti, nella prima serie di Ulisse realizzata senza la partecipazione del grande attore da poco scomparso. Molte scene sono state infatti girate nel “suo” teatro, costruito sul modello dell’antico Globe Theatre di Londra nel quale Shakespeare rappresentava i suoi capolavori. E proprio la figlia di Gigi, Carlotta Proietti, apparirà in un cameo nei panni della regina Caterina d’Aragona. Una puntata molto interessante, non solo per comprendere come veniva trattato allora un virus come il Covid, ma anche per conoscere meglio la storia del re Enrico VIII e delle sue donne.

