Dario Vergassola, l'amore per la moglie e i due figli. Il successo grazie al Maurizio Costanzo Show

Dario Vergassola è uno dei comici più sofisticati del panorama italiano: 54 anni, originario di La Spezia è stato conosciuto dal grande pubblico grazie alle sue partecipazioni negli anni '90 al Maurizio Costanzo Show. Nelle vita privata e sposato, anche se il nome della moglie è sempre rimasto un mistero. La coppia ha due figli: Filippo e Caterina. Il comico ha sempre mantenuto un basso profilo sulla sua vita privata anche se in un'intervista a Il Fatto Quotidiano del 2017 ha dedicato alcune parole alla consorte: “Donna di una serietà imbarazzante, a me e ai figli incute timore ancora adesso. La mia prima sera in televisione, ospite di Maurizio Costanzo, l’ho poi chiamata per capire se le ero piaciuto: ‘Mi dispiace, va in onda troppo tardi, mi sono addormentata’”.

Dario Vergassola ha anche un passato da operaio, prima di diventare comico. Lo racconta sempre nell'intervista a Il Fatto: "Sedici anni all’Arsenale di La Spezia, uscivo in mare, ero una sorta di Corto Maltese dei poveri, tutti insieme, una comunità costruita intorno a quel polo, con le sue piccole o grandi liturgie, dinamiche, piccoli o grandi momenti di solidarietà e piacere collettivo, come quando rientravamo in porto e organizzavamo delle incredibili mangiate di muscoli (cozze). Guadagnavo 850 mila lire al mese con moglie e due figli. Mi ricordo un’estate: per andare in ferie fu un salasso, solo la casa costava 500 mila lire. Negli anni Dario Vergassola è diventato anche un personaggio televisivo. Va menzionata sicuramente la lunga collaborazione con il Maurizio Costanzo Show e la collaborazione poi con Serena Dandini. Per anni hanno condotto insieme Parla con Me sulla Rai. Recentemente ha pubblicato un libro di racconti: "Storie vere di un mondo immaginario. Cinque racconti delle Cinque terre”.

Questo pomeriggio, mercoledì 28 aprile, Dario Vergassola sarà ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14.

