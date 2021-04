Massimo Boldi, il ricordo della moglie morta: "Ovunque tu sia". Ritorno di fiamma con Irene Fornaciari

28 aprile 2021 a

a

a

Massimo Boldi commuove i social ricordando la moglie, Maria Teresa Selo, morta nel 2004. E' stata la donna della sua vita che le ha regalato figlie Micaela (1974), Manuela (1981) e Marta (1990). La loro è stata una lunga storia d'amore che si è spezzata nel 2004 quando la moglie, a soli 47 anni, si è arresa a un male incurabile. Ma l'attore nonostante gli anni non ha mai dimenticato come dimostra il post pubblicato sul suo profilo Instagram. Boldi ha postato la foto della moglie con un messaggio che ha colpito e commosso gli utenti del social: "Ovunque tu sia".

In un'intervista Vieni con me nel 2019 l'attore ha raccontato la loro storia finita in maniera drammatica: “Negli anni Settanta ho trovato una latteria che gestivo con la mia famiglia e lì ho conosciuto mia moglie Marisa che è diventata la donna della mia vita. Siamo stati insieme 31 anni. Ha combattuto 10 anni, sembrava guarita, ma quella malattia è terribile”. Nel 2002 è diventato nonno di Massimo Federico, figlio di Micaela; nel 2016 la seconda nipote Vittoria Marisa e nel 2019 Leonardo, entrambi figli di Manuela. Intanto nelle ultime settimane Massimo Boldi si è riavvicinato a Irene Fornaciari. I due dopo un lungo fidanzamento l'estate scorsa erano entrati in crisi e c'è stato un momento nel quale hanno troncato la loro relazione. "L’attore ha ammesso “era troppo preziosa per perderla, abbiamo sempre continuato a sentirci, a ridere insieme, a vederci quando si poteva… Vorrei che venisse a vivere con me. Che stesse al mio fianco dalla mattina alla sera, che condividesse i miei giorni e i miei perché”, ha rivelato Massimo Boldi in una recente intervista.

Pier Ferdinando Casini, due matrimoni e quattro figli: Caterina e Francesco da Azzurra Caltagirone

Massimo Boldi sarà ospite nel pomeriggio di mercoledì 28 apile della trasmissione Oggi è un altro giorno condotta da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14.

Massimo Boldi e Dario Vergassola ospiti di Serena Bortone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.