Oggi è un altro giorno, la puntata di mercoledì 28 aprile. Massimo Boldi e Dario Vergassola ospiti di Serena Bortone

Torna l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo pomeridiano condotto da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14. Sono stati annunciati gli ospiti della puntata di mercoledì 28 aprile. Il format di Serena Bortone si conferma di successo come testimoniano i dati sugli ascolti, Martedì 27 aprile la trasmissione ha convinto 1.946.000 spettatori pari al 14.4% della platea.

Per la puntata di oggi sono attesi nel salotto di Rai 1 Dario Vergassola e Massimo Boldi. Dario Vergassola parlerà del suo ultimo libro "Storie vere di un mondo immaginario”. Cosa avrebbe da dire un girino che abita uno stagno all’arrogante che cerca in tutti i modi di contaminare l’acqua? E cosa pensano davvero le acciughe sui banconi dei bar liguri di questa tradizione alimentare? Com’è, insomma, la vita in questo mondo alla rovescia in cui gli animali e le sirene parlano, si lamentano dell’uomo, lo sfidano e lo contrastano? Dario Vergassola al Buon Vivere con le sue “Storie vere di un mondo immaginario” In queste cinque storie di delicata ironia, di struggente tenerezza, comiche e malinconiche al tempo stesso, pungenti di satira sociale e disincantate e lucide, a essere protagonisti sono proprio loro, i dimenticati animali e le leggendarie creature del mare. Poi sarà ospite di Serena Bortone Massimo Boldi che parlerà della sua carriera e dei suoi ultimi progetti.

Come di consueto la conduttrice sarà affiancata dagli ospiti più o meno fissi che si alternano nel pomeriggio di Rai 1. I cosiddetti affetti stabili. Per la puntata di mercoledì 28 aprile sono stati scelti Memo Remigi che sarà come di consueto dietro al pianoforte, la ex leader dei Gazosa Jessica Morlacchi e Pietro Masotti. Dunque per chi ama la cordialità del salotto di Rai 1 non resta che sintonizzarsi sul primo canale a partire dalle 14.

