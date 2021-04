Uomini e Donne, Massimiliano, Giacomo e Samantha: le scelte clamorose

28 aprile 2021 a

Oggi, mercoledì 28 aprile, va in onda alle ore 14.45 su Canale 5 un nuovo appuntamento di Uomini e Donne, E' annunciata come una trasmissione ricca di colpi di scena.

Secondo le anticipazioni de Il vicolo delle news le cui talpe seguono le registrazioni, il dating show condotto da Maria De Filippi, sarà all'insegna del trono classico riservando le prime scelte dei tronisti. Ieri la puntata ha visto al centro dello studio i protagonisti del trono over con Luca Cenerelli che ha chiesto scusa ad Angela, mentre oggi i protagonisti della puntata in onda oggi potrebbero essere Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny. Il condizionale è d'obbligo perché non ci sono anticipazioni ufficiali da parte della trasmissione della rete ammiraglia Mediaset.

Il trono di Massimiliano, in particolare, potrebbe riservare delle sorprese. Il tronista sta uscendo con Eugenia, Vanessa e Federica. Con le prime due corteggiatrici il rapporto è più importante e ci sono stati dei baci, diverso è il discorso con Federica, giunta in trasmissione poche settimane fa. Nonostante l’attrazione fisica evidente, Massimiliano, in vista della scelta, potrebbe decidere di eliminarla concentrandosi solo su Eugenia e Vanessa.

Quindi eccoci a Samantha. Si tornerà a parlare di quello che è successo nei giorni scorsi ovvero la lite tra la tronista e Alessio, dopo il loro bacio, le tensioni con Bohdan che si sono risolte poi con un altro. Vedremo come si risolverà la questione.



Veniamo al terzo tronista. Come Massimiliano Mollicone, anche Giacomo Czerny è abbastanza confuso e non sa ancora chi scegliere tra Martina e Carolina. La prima continua ad avere molti dubbi sul tronista di Uomini e donne anche se, nella puntata trasmessa ieri, ha ammesso di essersi resa conto di avere davanti un ragazzo che sta provando a farle capire il proprio interesse. Vedremo cosa accadrà invece con Carolina.

Nel corso della puntata in onda oggi, inoltre, potrebbe essere svelato il mistero di Armando Incarnato, assente da qualche puntata. Così come può essere questo il momento di conoscere i pretendenti di Ida Platano. Tra poco sapremo.

