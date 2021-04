Ilary Blasi fa 40 anni anni. Gli auguri del marito Francesco Totti: "Metà della nostra vita insieme"

28 aprile 2021 a

Ilary Blasi compie 40 anni. La showgirl, conduttrice dell'Isola dei famosi, compie gli anni proprio oggi. E' infatti nata il 28 aprile del 1981. Un traguardo importante per la conduttrice romana, moglie dell'ex capitano della Roma Francesco Totti. Ed è stata proprio la bandiera giallorossa a celebrare l'importante anniversario della moglie con un post pieno d'amore pubblicato sul suo profilo Instagram.

Totti ha pubblicato una foto abbracciato alla moglie. Poi il messaggio: "La metà degli anni li abbiamo passati insieme.. ora sei arrivata a 40, abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa,ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita insieme. Auguri amore mio". Sulle stories poi il capitano giallorosso ha pubblicato una serie di foto insieme alla moglie per celebrare i suoi 40 anni. Il post ha collezionato migliaia di like e commenti.

Ilary Blasi e Francesco Totti si conobbero infatti quando la donna aveva solo 20 anni. Un lungo corteggiamento poi i due hanno deciso di mettersi insieme per poi sposarsi e diventare una famiglia (hanno tre figli: Christian, Chanel e Isabel). Una storia d'amore che è stata ripercorsa anche dalla serie "Speravo de morì prima" che è andata in onda su Sky nelle scorse settimane. Uno dei momenti clou del corteggiamento fu il derby della primavera del 2-1 con la Roma che vinse 5-1 e Totti che mostrò la maglietta Sei Unica alla tribuna dove c'era appunto una giovanissima Ilary Blasi. Proprio in quel 2001 Ilary Blasi debuttava in televisione a Passaparola. Poi arriverà la conduzione de Le Iene nel 2004, la partecipazione alle prime edizioni di Che tempo che fa, Sanremo, Mai dire gol, ancora Le Iene, il Grande Fratello Vip e poi L'Isola dei famosi. Una carriera che è stata vissuta in parallelo con la vita familiare. Il matrimonio tra Ilary e Francesco Totti non ha infatti mai conosciuto crisi.

