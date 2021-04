Matrimonio a prima vista Italia 2021, moglie lo lascia dopo la scelta finale. Rivolta social: "Finzione e un sospetto"

28 aprile 2021 a

Va in onda stasera, mercoledì 28 aprile 2021 su Real Time (Canale 31 del digitale terrestre), l'ultima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2021. Questo che segue è uno spoiler e se non si intende sapere come finirà la puntata che si intitola "E poi", la lettura deve fermarsi qui. Gli episodi (questo è il numero 9) sono stati tutti rilasciati dalla piattaforma Discovery+ per gli abbonati e ciò che i fan del docureality vedranno stasera in tv è noto da una settimana. Tanto che sui social ci sono già i commenti a quello che è successo e che verrà mandato in onda stasera alle ore 21.20.

Una coppia in particolare darà vita a un colpo di scena. Si tratta di quella formata da Clara Campagnola e Fabio Peronespolo. Una coppia definita l'inossidabile delle tre che hanno dato a questo esperimento sociale e che invece stasera si lascerà. O meglio sarà lei a lasciare il marito. Il programma si aprirà infatti con l'ammissione di lei che dichiara di non aver sentito la mancanza di lui una volta "tornata a casa perché il suo cane stava male" e denunciando alcune incomprensioni. Clara, davanti ai tre esperti del programma (sono stati loro a formare le tre coppie di sconosciuti che si sono visti all'altare per la prima volta), avrà reazioni colorite nei confronti di Fabio e alla fine i due sposi restituiranno le fedi. Sulla pagina ufficiale dei fan di Clara, in queste ore monta la polemica (clicca qui).

Ci sono fan che su Instagram gridano alla "finzione" e ce ne è un altro (fra i diversi post sotto la foto che li ritrae sorridenti) che arriva a sospettare: "Clara sei stata una brutta delusione, la tua poca sincerità e il tuo poco coraggio sono davvero tristi. E potresti dirgli che c'è un altro nella tua vita. Fabio non si merita questo da nessuno. Che delusione sei stata. Spero di faccia riflettere e crescere".

Per la cronaca le altre due coppie sono andate avanti così come nella scelta finale: Salvo e Santa ognuno per la sua strada mentre Martina e Francesco stanno insieme e intendono addirittura risposarsi a settembre.

