Le Iene, account Instagram rubati: come evitarlo. Anche Marco Carta tra le vittime

27 aprile 2021 a

a

a

Account social rubati o hackerati. Una piaga che riguarda sempre più persone. Un fenomeno che rischia di mettere in ginocchio anche delle attività visto che al giorno d'oggi le campagne promozionali si basano per buona parte sui social. Il tema è stato affrontato in un servizio andato in onda nella puntata de Le Iene di martedì 27 aprile durante il quale sono state raccolte diverse testimonianze di vittime degli hacker. compreso il cantante Marco Carta.

Che password usate? @nicdedevitiis vi dice se la vostra è stata hackerata #LeIenehttps://t.co/oqFRiGf2qG — Le Iene (@redazioneiene) April 27, 2021

Nicolò De Devitiis ha incontrato lui e tanti altri che usano i social per lavoro. Ha spiegato come prevenire il furto del proprio profilo con l'autentificazione a due fattori. "Mi è arrivata una mail da Instagram dove mi dicevano che avevo pubblicato dei contenuti proibiti. Entro 48 il tuo account verrà disabilitato a meno che non compili questo modulo" Le vittime all'unisono dicono di aver compilato il form dove gli chiedevano le credenziali. "Sembrava ufficiale", ha raccontato una delle vittime. A quel punto le creziali sono rubate. Oltre alla tecnica del finto messaggio sulla sicurezza dell'account ci sono anche link che promettono le ultime foto hot di Belen o smartphone in regalo. Chi le manda si camuffa da Instagram o Amazon, ma in realtà hanno solo l'aspetto di questi siti. Dietro questi profili si nascondono spesso organizzazioni criminali che poi utilizzano gli account per le loro attività illecite. Furti bancari, estorsioni e via dicendo. Uno dei mercati più vivaci è la rivendita dei followers.

Gianmarco Pozzi, i dubbi sulla morte: c'era qualcuno che lo stava inseguendo?

Alla stilista Elisabetta Franchi hanno provato ad estorcere del denaro, circa 150 mila euro che non sono stati dati. Una soluzione potrebbe essere come suggerisce un consulente informatico forense sentito dalla trasmissione l'autentificazione a due fattori. Uno è la username e password il secondo passaggio può essere un fatto attraverso app di autentificazione o sms. Una misura necessaria perché recuperare un account è difficilissimo.

Le Iene, scherzo da incubo a Gianni Sperti: provoca un incidente e finisce sui giornali | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.