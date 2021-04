L'Eredità, la puntata del 27 aprile. Davide è il nuovo campione, ma fallisce la ghigliottina

27 aprile 2021 a

Davide è il neo campione de L'Eredità. e' stato lui ad aggiudicarsi la puntata della trasmissione condotta da Flavio Insinna andata in onda martedì 27 aprile su Rai 1. Al triello ha avuto la meglio su Monica e la campionessa Beatrice. E' arrivato con un bottino di 230 mila euro. Ma dopo la scelta delle cinque parole chiave il bottino si è ridotto a 14.375 euro. Le parole chiave alla Ghigliottina sono giro, fissare, sotto, Beatles e Tito. Alla fine il neo campione ha scelto la parola coperta dopo il consueto minuto di riflessione. "Mi sono arrampicato", ha ammesso Davide davanti al conduttore Flavio Insinna. Invece la parola giusta era tetto, parola che si accoppiava alla perfezione con le 5 parole uscite dalla ghigliottina. "La chiave dell'arrampicata era giusta, ma bisognava pensare al tetto", ha concluso Insinna spegnendo gli entusiasmi.

Dunque il neo campione lascia a casa il bottino residuo e dunque sarà costretto a riprovarci nei prossimi giorni.

Al triello Beatrice e Monica con 20 mila euro e Davide con 30 mila euro. La campionessa si porta subito avanti portando il bottino a 50 mila euro. Ma la palla passa a Davide sulla domanda sulla musica. Beatrice sale ancora a 80 mila euro grazie alla risposta esatta su Michelangelo. Poi gli avversari non sfruttano un suo errore e sale ancora a 100 mila euro. Beatrice fa il primo passo verso la Ghigliottina con 120 mila euro. Ma Monica sbaglia una domanda sullo spazio, sbaglia anche Monica e dunque Davide va alla Ghigliottina con 230 mila euro. Un finale al sorpresa per un triello che come è accaduto lunedì mera stato dominato da Beatrice che, tuttavia, è stata tradita nel finale da una difficile domanda legata al design e all'organizzazione degli spazi in casa. Stessa domanda che ha tradito Monica.

