Luca Zingaretti, la fiducia della moglie Luisa Ranieri: "Gelosa? Non mi dà motivi per esserlo"

Luca Zingaretti è uno degli attori italiani più famosi e più amati dal pubblico, noto in particolare per essere il protagonista della serie de Il Commissario Montalbano. Per quanto riguarda la vita privata, è sposato con la collega Luisa Ranieri, dalla quale ha avuto due figlie, Emma e Bianca. Non mancano sul web alcune dichiarazioni della moglie sul rapporto con Zingaretti: "Per me Luca ha sempre 40 anni, è sempre il mio ragazzo - ha dichiarato in occasione dei 60 anni del marito -. Pensando a lui non ho il senso del tempo che è passato e che passa”. Nessun sentimento di gelosia, stando almeno alle parole della Ranieri: "Ci fidiamo, lui non mi dà motivi di essere gelosa. E neppure io non ne do a lui”, ha sottolineato. Recentemente, dopo il successo di Luisa per la fiction Le indagini di Lolita Lobosco, Zingaretti si è espresso con orgoglio: "Sono contento per il successo di Luisa, soprattutto perché ha conquistato la fiducia del pubblico, una cosa importante per riuscire a proporre delle cose", ha detto.

In precedenza, l'attrice aveva rigettato la similitudine tra la sua Lolita Lobosco e Il Commissario Montalbano: "Montalbano è inarrivabile - ha commentato -. Certo, se avessi un successo vicino a quello di Luca ne sarei onorata”.

Luca Zingaretti, dopo il primo matrimonio l'amore per Luisa Ranieri e le due figlie

Sempre sul web sono tante le dichiarazioni che Zingaretti e Luisa Ranieri rilasciano sulla loro vita. Tra quelle passate ce n'è una dell'attore sulla paternità: "Diventare papà è stato come rinascere per la seconda volta. Sono pazzo delle mie bambine", le sue parole. E Luisa si è costantemente dimostrata pazza d'amore per il marito: "Io sono brava in cucina e nel mettere in ordine. Lui è bravissimo a studiare con le figlie: ha pazienza, la incuriosisce, la porta con sé in libreria. Sono una donna fortunata - ha aggiunto -, perché ho sposato un uomo con una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne: Luca dice sempre che abbiamo una marcia in più, che si lavora bene con noi perché siamo più precise e organizzate". Zingaretti è protagonista ancora martedì 27 aprile con una replica de Il Commissario Montalbano, su Rai1 dalle 21,20, con l'episodio de La rete di protezione.

