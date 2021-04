Oroscopo Corriere di mercoledì 28 aprile 2021: le previsioni segno per segno

27 aprile 2021 a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 28 aprile 2021: qui di seguito ecco che cosa dicono le stelle con le previsioni per la giornata segno per segno.

ARIETE

State attenti alle parole: sanno essere macigni, soprattutto per le persone più sensibili. Pesatene il significato quando le pronunciate.

TORO

La compagnia di un amico a quattro zampe vi solleva in questi momenti difficili. E fregatevene se gli altri non capiscono.

GEMELLI

Siete carichi fisicamente ed emotivamente. Sfruttate l’energia rinchiusa in voi per dare una sferzata di novità alla vostra vita.

CANCRO

Assumetevi la responsabilità delle vostre azioni! E' troppo facile scaricare sugli altri colpe che potrebbero macchiare la vostra reputazione.

LEONE

Sarete protagonisti di questa giornata: non poteva essere altrimenti, data la vostra innata simpatia. Sarete il rimedio contro la malinconia.

VERGINE

La sicurezza in voi stessi sarà la vostra arma vincente e vi permetterà di ottenere l’aiuto dei vostri amici in alcune circostanze.

BILANCIA

Dovete smettere di vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto. I cambiamenti non sono sempre negativi, basta cogliere l’occasione.

SCORPIONE

La vostra storia d’amore attraversa una fase calante. Sta a voi decidere se impegnarvi sul serio o lasciare che la crisi si faccia più forte.

SAGITTARIO

Finalmente vi siete decisi ad aprirvi con la persona che amate. Il rapporto si fa sempre più serio e coinvolgente. Godetevi il momento.

CAPRICORNO

Se c’è una cosa che proprio non sopportate sono le bugie. Un amico non è stato sincero con voi e adesso non vi fidate più di lui. Parlateci.

ACQUARIO

Vi siete rifugiati nei sogni ad occhi aperti per sfuggire al presente. Ora però dovete rimboccarvi le maniche e smuovere la situazione.

PESCI

Qualche incomprensione con il partner vi ha fatto dubitare della sua buona fede. Dovreste dedicare qualche ora a chiarirvi e passare oltre.

