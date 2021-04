Clementino, le donne e la cocaina: "In un attimo da Sanremo a pulire i cessi in comunità"

27 aprile 2021 a

Clementino, all'anagrafe Clemente Maccaro, è un rapper nato ad Avellino il 21 dicembre del 1982 sotto il segno del Sagittario. Tanti i suoi successi, da O' Vient a Mare di notte, fino all'ultimo singolo Partenope, dedicato a Napoli. Per quanto riguarda la vita privata, fecero scalpore alcune sue dichiarazioni rilasciate al festival milanese Storie Digitali, davanti ai suoi fan.

Qui ha confessato di essere stato dipendente dalla cocaina e di essersi disintossicato in una comunità di recupero: “E’ la prima volta che lo racconto in pubblico, ma se non lo dico a voi, dove? C’è stato un momento in cui sono stato sopraffatto da quella m***a che è la cocaina. A un certo punto non sei più tu”, ha affermato il rapper, raccontando di aver anche mancato una volta la presentazione di un disco a causa della droga: “Ero strafatto in casa da tre giorni”, le sue parole. Ad aiutarlo a uscire da questo periodo buio, è stata soprattutto la sua famiglia: "Quando vedi un genitore che ti piange in faccia, capisci che devi smettere", ha raccontato. "Una volta non sono riuscito neanche a farmi un selfie con Jay-Z - ha rivelato ancora Clementino in quella circostanza -. Così mi sono ritrovato a pulire i cessi in comunità".

Poi ha proseguito: "Con i ragazzi che mi dicevano 'Sei un grande, passato dal Festival di Sanremo a pulire i bagni in un attimo'. Tanti i suoi flirt, da Adriana Peluso (ex gieffina ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne) a Maria Rodriguez, conosciuta durante la partecipazione a Pechino Express. E poi ancora la modella Marianna Vertola, bellissima e super sexy. Per quanto riguarda la sua storia più importante, è quella con l'avvocatessa Valeria Sammarco. Clementino è ospite martedì 27 aprile su Rai2 nello show di Enrico Brignano, Un'ora sola vi vorrei.

