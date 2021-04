Amici 2021, Deddy in crisi: gelosia per Sangiovanni e Aka7even? Dal pubblico pochi consensi

27 aprile 2021 a

Amici 2021, il talent show di Maria De Filippi, sta entrando nella fase più calda, vicina alla proclamazione del vincitore finale e del successore di Gaia Gozzi, trionfatrice nel 2020. In attesa della settima puntata del Serale in onda sabato 1 maggio, nei vari daytime la tensione tra concorrenti, insegnanti e giudici sta aumentando sempre di più in vista delle ultime sfide. Intanto i cantanti si ritrovano a fare già i conti non solo con l’apprezzamento dei giudici del programma ma anche con quello del pubblico che compra i loro dischi; per questo Sangiovanni prima e Aka7even poi stanno festeggiando i loro primi risultati.

Dall’altra parte ci sono i ballerini pronti per i nuovi guanti di sfida e per nuove polemiche visto che il volere dei professori spesso li mette in crisi. Le squadre di Amici 2021 iniziano pertanto a sentire il peso di quello che succederà e, in particolare, uno tra i più sofferenti sembra essere Deddy. A differenza dei suoi compagni, eccezion fatta per Tancredi, non ha ancora ricevuto il grande apprezzamento del pubblico e anche i giudici non lo aiutano più di tanto considerato che il cantante spesso perde e finisce in ballottaggio rischiando di andare a casa. Un aspetto che lo sta piano piano sfiancando, anche se Deddy prova comunque ad apprezzare i momenti trascorsi nella scuola, nonostante, si deve aggiungere, la lontananza pure della sua fidanzata, la ballerina Rosa Di Grazia. Oltre al Serale su Canale5 sabato 1 maggio, Amici 2021 va in onda nel daytime alle 16,10 sempre su Canale5 e alle 19 su Italia1, dal lunedì al venerdì.

Cosa vedremo quindi oggi pomeriggio e come andranno le cose per lui quando si stringerà il cerchio e si dovrà di nuovo dire addio ad una serie di momenti e di lezioni per via della possibile eliminazione? E’ lui la vittima designata di questo prossimo serale in onda sabato?

