Il Commissario Montalbano, Zingaretti protagonista ne La rete di protezione

Appuntamento ancora con la fiction su Rai1, nella prima serata di martedì 27 aprile. Alle 21,20 su Rai1 appunto andrà in onda Il Commissario Montalbano, con protagonista ovviamente Luca Zingaretti. Titolo dell'episodio che sarà trasmesso è La rete di protezione, tratto dal celebre romanzo scritto da Andrea Camilleri. La trama è legata alla vicenda dell’ingegner Sabatello, il quale porta a Montalbano alcuni filmini super8 girati per decenni dall’ormai defunto padre che raffigurano sempre la stessa cosa: l’inquadratura fissa di un muro.

Il commissario intuisce che non si tratta solo di un fatterello bizzarro, ma che dietro quelle strambe pellicole si nasconda una remota vicenda dalle tinte tragiche e fosche. Non sarà però solo questo cold case a impegnare il commissario perché, proprio in quei giorni, nella scuola frequentata dal figlio di Augello viene compiuto uno spaventoso quanto incomprensibile attentato. Due individui a volto coperto fanno irruzione nell’istituto, sparano seminando il terrore fra insegnanti e ragazzi e lanciano un loro minaccioso e oscuro proclama. Un nuovo mistero su cui fare luce e giustizia. Senza dubbio un episodio appassionante che terrà incollati alla tv milioni di spettatori, nonostante sia una replica.

Luca Zingaretti, in merito all’episodio La rete di protezione, ha detto qualche tempo fa: "Sono sicuro, conoscendo bene la sorniona voglia di giocare da parte sua, che Camilleri, portando una troupe a Vigàta, abbia voluto alludere anche all’esperienza della nostra troupe montalbanesca e alla sua capacità di stravolgere il territorio ragusano durate le riprese. E poi c’è l’elemento tragico, tipicamente siciliano - ha spiegato -: la storia dei filmini porterà alla luce lo spaccato di una grande famiglia e delle loro ‘tragediate’ sotto le quali si nasconde una verità inconfessabile. E poi ancora la vicenda dell’irruzione in una scuola di fantomatici terroristi o presunti tali”. Appuntamento su Rai1 dalle 21,20 con Il Commissario Montalbano.

