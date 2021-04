Stasera in tv martedì 27 aprile, Enrico Brignano torna con "Un'ora sola vi vorrei"

27 aprile 2021 a

Torna "Un'ora sola vi vorrei". Appuntamento stasera, martedì 27 aprile su Rai2 alle 21.35. Enrico Brignano tornerà a giocare con la musica, insieme al il famoso rapper napoletano Clementino coinvolto, tra le altre cose, in un omaggio a Dante.

Al centro anche della quarta puntata la più stretta attualità trattata con la cifra comica di Brignano - satira a volte feroce, ma mai priva di emozione - attraverso monologhi, ma anche con canzoni e mise en scène realizzate grazie alla band di dieci elementi del Maestro Andrea Perrozzi e le coreografie di Thomas Signorelli.

Non mancherà anche un nuovo personaggio dell’attrice Marta Zoboli, ospite fissa del programma, che esaspera le figure protagoniste di questi nostri tempi: dall’esperto di vaccini, all’astronauta. In questa puntata sarà la volta di una poetessa dalle rime strampalate… A fine puntata Flora Canto, come sempre, "aspetta al varco" Enrico Brignano nel talamo nuziale - in un omaggio alle celebri gag di Sandra e Raimondo - per riflettere e giudicare lo show e la giornata.

La scorsa settimana, martedì 21 aprile, l'appuntamento su Rai2 ’Un’ora sola vi vorrei" con Enrico Brignano ha totalizzato 1.689.000 telespettatori e il 6,57% di share,

Brignano è apparso ancora in tv, sempre su Rai2, il giorno successivo. Enrico Brignano, volto di Rai2 con il successo di Un’ora sola vi vorrei è stato infatti ospite di Francesca Parisella nella puntata di Anni 20 di di mercoledì scorso per commentare la difficile ripartenza del mondo dello spettacolo, dopo un anno intero con teatri e cinema chiusi, musicisti e circensi fermi. Sul tema è intervenuto anche lo scrittore Gianrico Carofiglio. Stasera un nuovo appuntamento con "Un'ora sola vi vorrei", trasmissione che ha convinto i fan storici (e numerosi) di Brignano e ne ha avvicinati di nuovo al suo modo di fare satira.

