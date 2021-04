Mario Desiati, dal libro diventato film all'ex fidanzata salentina

27 aprile 2021 a

a

a

Mario Desiati è uno scrittore italiano, molto apprezzato dai lettori. Nato a Locorotondo, in provincia di Bari, il 13 maggio 1977, sotto il segno zodiacale del Toro. Attualmente vive a Roma e per alcuni periodi dell’anno si rifugia a Berlino. Mario è cresciuto nella vicina Martina Franca (provincia di Taranto ma sempre in Valle d’Itria). All’inizio della carriera come giornalista, si è occupato di cronaca politica e sportiva su giornali locali tra cui Il Corriere della Valle d’Itria.

Da Serena Bortone c'è Jonathan Bazzi, lo scrittore che ha incantato con Febbre

Nel 2000 si è laureato in giurisprudenza a Bari. Quindi ha lavorato in uno studio legale in Valle d’Itria e pubblicato saggi sulla responsabilità civile. Nel 2003 si è trasferito a Roma. Qui è stato caporedattore della rivista Nuovi Argomenti ed editor junior della Arnoldo Mondadori Editore. Dal 2008 a ottobre 2013 si è occupato della direzione editoriale di Fandango Libri.

Sabina Guzzanti, il successo con l'imitazione di Moana Pozzi e la scelta del buddismo

Ha scritto e pubblicato poesie, antologie, saggi e romanzi. Ha collaborato con La Repubblica e L’Unità. Da un suo romanzo è stato tratto il film Il paese delle spose infelici. Per quanto riguarda la vita privata, Desiati è molto riservato. Non si sa se sia sposato o fidanzato. l’unica volta che ha accennato a una ex fidanzata è stato parlando della spiaggia di Marina Serra a Tricase, dove andava con la sua ex, di origini salentine. Altro suo lavoro che ha riscosso un notevole successo è stato Il libro dell'amore proibito. Mario Desiati è ospite martedì 27 aprile a Oggi è un altro giorno, il talk show condotto da Serena Bortone e in onda su Rai1 a partire dalle 14 dal lunedì al venerdì. Nella puntata odierna, oltre a Desiati, tra gli ospiti c'è anche l'attrice e conduttrice Catherine Spaak. In studio pure i cosiddetti affetti stabili, che saranno Minnie Minoprio, Lidia Schillaci e l'ex campione de L'Eredità, Massimo Cannoletta.

Oggi è un altro giorno, gli ospiti di Serena Bortone: da Catherine Spaak a Mario Desiati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.