7Cervelli, nuova puntata di ‘Okkupèto': ospite Roberto Pagani pianista ufficiale di Claudio Baglioni

Va in onda a partire dalle 23.30 di domani, mercoledì 28 aprile, la puntata numero 24 di “Okkupèto”, il primo programma televisivo dei 7Cervelli. Come sempre, la puntata verrà trasmessa in contemporanea su Umbria TV, Radio Onda Libera e su questo nostro sito del Corriere dell’Umbria. Su TRG, invece, “Okkupèto” andà in onda giovedì sera alla stessa ora. Le repliche saranno visibili venerdì sera alle 23.15 su Umbria TV e sabato sera alle 23.30 su TRG.

Le puntate intere e gli scherzi migliori sono sempre disponibili sulle pagine social, Facebook, Instagram e Youtube, di “Okkupèto” e sulla piattaforma web del Corriere dell’Umbria.

Tra le vittime di questa settimana troveremo un ragazzo appassionato di palestra, scelto dalla struttura in cui solitamente si allena come volto della nuova campagna promozionale, fondata su strategie di comunicazione “sperimentali”.

Luca e Fabrizio, poi, fittizi funzionari del Ministero dell’Istruzione, effettueranno un colloquio con una candidata per un posto da assistente scolastico. La donna sarà in grado di soddisfare le bizzarre richieste dei selezionatori? Non mancherà, infine, l’ennesimo pretendente per l’ormai celebre “Ludo de Gubbio”, che costringe oramai sempre più spesso il marito geloso ad intervenire in difesa della stabilità della coppia.

Ospite della puntata sarà Roberto Pagani, polistrumentista e pianista ufficiale di Claudio Baglioni. Di Cortona, il Maestro Pagani si è diplomato al Conservatorio “Morlacchi” di Perugia. Negli anni successivi ha iniziato a collaborare con artisti di grande rilievo come Giuseppe Di Stefano, Katia Ricciarelli e Andrea Bocelli. In seguito, è stato pianista e tastierista ufficiale di Dori Ghezzi e Raoul Casadei, prima di iniziare, nel 2004, la fortunata e tutt’ora in essere collaborazione con Claudio Baglioni, che ha accompagnato in tutto il mondo, dal tour “Crescendo e Cercando” fino al duo “Capitani Coraggiosi” insieme a Gianni Morandi. La produzione fa sapere che tutti coloro che conoscono personaggi divertenti a cui fare scherzi e li vogliono segnalare alla produzione stessa possono contattare il numero 351 9344354.

