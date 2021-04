Oggi è un altro giorno, gli ospiti di Serena Bortone: da Catherine Spaak a Mario Desiati

27 aprile 2021 a

Nuovo appuntamento con Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14. Tanti e soprattutto interessanti gli ospiti e gli argomenti che saranno trattati nella puntata di martedì 27 aprile. Dall'attualità politica all'emergenza sanitaria, con in primo piano tuttavia sempre i personaggi e le storie legate al mondo dello spettacolo, in particolar modo alla musica e alle fiction Rai.

Per quanto concerne i cosiddetti affetti stabili, vale a dire gli opinionisti chiamati a interagire con gli ospiti con domande e commenti, saranno Lidia Schillaci, Minnie Minoprio e Massimo Cannoletta, che torna dunque dopo qualche giorno di assenza. L'ex campione de L'Eredità, quiz di Rai1 condotto da Flavio Insinna in cui ha vinto 280.000 euro al gioco finale della Ghigliottina, cura una rubrica tutta sua, intitolata Massimo 5 minuti. Qui il divulgatore di Lecce approfondisce tematiche legate a personaggi storici attualizzati ai giorni nostri. Relativamente agli altri due affetti stabili, Lidia Schillaci è una cantante, protagonista a Tale e quale 2020, mentre Minnie Minoprio è stata una delle cantanti e showgirl di maggior successo negli anni Sessanta.

Ad allietare il programma con il suo pianoforte, Memo Remigi, capace con i suoi intermezzi musicali di dare ritmo alla trasmissione. Ospiti della puntata di martedì 26 aprile sono l'attrice e conduttrice Catherine Spaak e lo scrittore Mario Desiati. Oggi è un altro giorno è un programma molto seguito dai telespettatori, che sembrano dunque apprezzare le interviste di Serena Bortone. Nel daytime la trasmissione si attesta attorno ai 2 milioni di spettatori, un dato senza dubbio molto importante per questa particolare fascia oraria. Appuntamento quindi con Serena Bortone e i suoi ospiti alle 14 su Rai1, con un'altra puntata di Oggi è un altro giorno.

