Ascolti tv lunedì 26 aprile, La fuggitiva chiude in bellezza: delude L'Isola dei Famosi, Report ok

Chiude in bellezza La fuggitiva, la fiction di Rai1 con Vittoria Puccini protagonista. L’ultima puntata della serie thrille di Rai1, andata in onda lunedì 26 aprile, è stato il programma più seguito nella prima serata, con 5.311.000 spettatori e il 22.2% di share. Al secondo posto, ben distanziata, L’Isola dei Famosi 2021 su Canale5, con 2.877.000 spettatori e il 17.4% di share. Seguitissimo sui social, il reality condotto da Ilary Blasi insieme agli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi fa però fatica a imporsi nella prima serata tv, nonostante le polemiche tra i naufraghi e l'ospitata, lunedì 26, di Asia Argento che ha sparato a zero contro Gilles Rocca e le donne, colpevoli di aver trattato malissimo l'amica Vera Gemma.

Terzo posto per Report su Rai3, con 2.291.000 spettatori e il 9.3% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: Fast & Furious su Italia1 (1.511.000 spettatori, share 6.6%), Quarta Repubblica su Rete4 (908.000 spettatori, share 4.8%), Finalmente Sposi su Rai2 (888.000 spettatori, share 3.5%), Chernobyl su La7 (542.000 spettatori, share 2.5%), 4 Ristoranti su Tv8 (427.000 spettatori, share 1.6%), Centurion sul Nove (288.000 spettatori, share 1.2%). Per quanto riguarda l'access prime time, su Rai1 Soliti Ignoti con Amadeus ha ottenuto 5.331.000 spettatori con il 19.8%. Su Canale5 Striscia la Notizia ha fatto registrare una media di 4.346.000 spettatori con uno share del 16.1%.

Su Rai2 Tg2 Post ha ottenuto 872.000 spettatori con il 3.2%, mentre su Italia1 Csi ha intrattenuto 1.096.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 ha raccolto 1.270.000 spettatori con il 5%. E ancora su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.222.000 individui all’ascolto (4.7%), nella prima parte, e 1.097.000 spettatori (4%), nella seconda. Infine su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.245.000 spettatori (8.3%).

