Uomini e Donne, Ida Platano rivela con chi esce. Massimiliano: il momento della scelta fra tre ragazze

27 aprile 2021 a

a

a

Nuova puntata di Uomini e Donne, la seconda della settimana, in onda su Canale 5 oggi alle ore 14.45. Il dating show condotto da Maria De Filippi riserverà dei colpi di scena e, anche se non ci sono anticipazioni ufficiali, si può ricostruire quanto accadrà nelle puntate messe in onda grazie alle anticipazioni del web e segnatamente quelle del sito specializzato Il vicolo delle news.

Grande attesa, per il trono over, è riservata a Ida Platano che è tornata nel parterre di Uomini e Donne ma non si è ancora accomodata al centro dello studio per parlare delle sue conoscenze. La puntata che tutti stanno aspettando sarà forse quella in onda oggi nella quale rivelerà chi è uscita in questa nuova avventura del dating show della rete ammiraglia Mediaset.

Uomini e Donne, Ida Platano torna protagonista: Simone corteggiatore ma non è il solo

Potrebbe esserci anche il confronto tra Luca Cenerelli ed Elisabetta. I due stanno continuando a frequentarsi o forse no: hanno deciso di mettere un punto alla loro frequentazione. Sapremo. Nell’ultima puntata di cui sono stati protagonisti, Luca ha spiegato di avere una regola sull’intimità per rispetto nei confronti dell’altra persona scatenando, però, le critiche del parterre, convinti che in realtà non sia realmente interessato alla dama.

Uomini e Donne, il giorno di Giacomo e Samantha: svelate le esterne

Poi eccoci a Massimiliano Mollicone. Il tronista si è lasciato travolgere dalle emozioni che gli stanno regalando Eugenia, Vanessa e Federica. Tre ragazze molto diverse l’una dall’altra, ma che sono riuscite comunque a conquistare le attenzioni di Massimiliano che non ha ancora le idee chiare su chi potrebbe essere la sua scelta. Con Vanessa ed Eugenia c’è già stato il bacio. Quello con Vanessa è un bacio che Massimiliano darebbe nuovamente come ha confessato in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi. Per Eugenia, invece, prova una forte attrazione mentale mentre Federica l’ha colpito soprattutto fisicamente. Nella puntata di Uomini e Donne di oggi potrebbe essere subito Massimiliano il protagonista e sapremo che passi in avanti fa la sua scelta.

Uomini e donne, Gemma in lacrime per un altro rifiuto: polemica social su Samantha





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.