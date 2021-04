Isola 2021, "Gilles Rocca insopportabile". Tommaso Zorzi, il commento rubato in tv

27 aprile 2021 a

Tommaso Zorzi e il commento "rubato" su Gilles Rocca. L'incidente in tv ha deliziato il pubblico de L'Isola dei famosi 2021, ieri sera 26 aprile, e rivelato che no, quello che ha detto l'opinionista non doveva andare in onda. Il piccolo incidente di percorso del reality show di Canale5 condotto da Ilary Blasi, avviene mentre la conduttrice discuteva animatamente con Gilles Rocca che si era rifiutato di baciare Francesca Lodo durante la prova ricompensa, probabilmente per rispetto alla fidanzata Miriam Galanti che lo guardava da casa.

E' a questo punto che l’opinionista Tommaso Zorzi ha sussurrato un commento all’indirizzo del naufrago, senza rendersi conto di avere il microfono aperto. “Mamma. Sì, è insopportabile”, ha detto Zorzi di Gilles parlando con qualcuno presente in studio. La frase è stata catturata dai microfoni in studio ed è risultata essere chiaramente udibile al pubblico a casa. La notizia non è sfuggita a molti dei telespettatori ed è stata riportata dal sito fanpage.it che ha indicato anche dove può essere riascoltato il momento: Mediaset Play, al minuto 1.24.14 del video integrale della dodicesima puntata.

Come anticipato Aaprovocare il commento di Tommaso è stata la decisione di Gilles che si era rifiutato di baciare la compagna di gioco Francesca Lodo, sua amica, durante una prova ricompensa. “Non la faccio questa prova, non ho voglia di farla. La cena a lume di candela la farò con l’amore della mia vita. Non sono su un set”, aveva spiegato lui, facendo perdere la pazienza agli opinionisti e alla conduttrice in studio che si è stesa sul pavimento in segno di protesta. Il rifiuto di Gilles ha impedito a Francesca di gareggiare e di vincere la possibilità di mangiare un piatto di pasta.



Tornati in Palapa, Francesca si è sciolta in lacrime per essere stata privata della possibilità di mangiare: “Non ce l’ho con Gilles. Capisco che avere una donna a casa che ti guarda mentre baci un’altra possa dar fastidio. Però è un gioco, lì c’era un piatto di pasta e io ho fame”.

