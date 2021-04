Isola dei Famosi 2021, Gilles Rocca non bacia Francesca Lodo: lei piange e niente amatriciana

27 aprile 2021 a

Clamorosa polemica all'Isola dei Famosi: nella bufera finisce Gilles Rocca, mentre Francesca Lodo piange. Infatti l'ex calciatore e ora attore, rinuncia a partecipare alla prova ricompensa della puntata di lunedì 26 aprile del reality di Canale5 La prova prevede di rimanere il più possibile in apnea mentre si bacia un altro naufrago. Gilles deve affrontare la sfida insieme a Francesca Lodo, ma, dopo aver ascoltato le regole, comunica la sua scelta a Ilary Blasi: “Non ho voglia di farla. La cena a lume di candela la farò con l’amore della mia vita e basta”.

Vera Gemma eliminata al televoto dell'Isola dei Famosi





Monta subito la polemica e Ilary dallo studio replica:“È un solo gioco, stiamo giocando". “Sono io che non ce la faccio. Va bene solo quando ho un copione. Se lo faccio, non sto bene a livello mentale. Non è per Miriam, lei non è neanche gelosa”, chiarisce il naufrago. “Alla fine è un gioco innocuo”, aggiunge Tommaso Zorzi. Ma Rocca non si smuove e decide di non partecipare alla prova ricompensa che prevedeva di poter mangiare un bel piatto di spaghetti all'amatriciana. Così Francesca Lodo, che deve subire la scelta di Gilles, scoppia a piangere: "Mi rode e ho pure fame" dice arrabbiata tra un singhiozzo e l'altro. Ma Rocca non si smuove di un centimetro e annuncia che per farsi perdonare donerà la sua porzione di riso a Francesca. Ma dallo studio nessuno degli opinionisti approva la scelta di Rocca.

In precedenza Asia Argento, prima del televoto che poi ha eliminato la sua amica Vera Gemma, aveva pesantemente criticato proprio Rocca. "Vera è una leader nata, è sincera. Non facendo i giochetti del gruppo, è una persona che sta bene con se stessa e da sola. Prima che partisse dall’isola ho saputo che c’era questo romano e mi sono permessa di scrivergli un messaggino chiedendogli di proteggere Vera. E lui mi ha mandato l’emoji con il muscolo ci penso io” e invece...

