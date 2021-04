Isola dei Famosi 2021, Vera Gemma eliminata: Asia Argento contro tutti

26 aprile 2021 a

Sorpresona nella dodicesima puntata dell'Isola dei Famosi 2021, il reality in onda su Canale5 e condotto da Ilary Blasi. Il duello al televoto tra le due nominate, Fariba Tehrani e Vera Gemma, vede proprio la figlia dell'iconico attore Giulio costretta a lasciare la palapa. Vera Gemma eliminata dunque, nonostante il tifo in studio della sua grande amica Asia Argento. "Ha comunque dimostrato di essere una grande donna, ha fatto comunque un percorso importante" ha spiegato l'attrice.

Dallo studio Asia ne aveva avuto per tutti in precedenza: a cominciare da Gilles Rocca “prima che partisse dall’isola ho saputo che c’era questo romano e mi sono permessa di scrivergli un messaggino chiedendogli di proteggere Vera. E lui mi ha mandato l’emoji con il muscolo ci penso io”. Poi ne ha anche per Awed “è incommentabile” e infine per le donne “mi ha lasciato interdetto questa mancanza di solidarietà femminile”. Soddisfatta invece Giulia Salemi dopo l'appello, evidentemente efficace, per far si che mamma Fariba rimanesse in Honduras.

Prima dell'eliminazione era andata in onda la suddivisione in due gruppi dei naufraghi ancora in gara in Honduras. Da una parte gli arrivisti (Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrera, Matteo Diamante, Rosaria Cannavò, Isolde Kostner, Roberto Ciufoli, Fariba Terhami e Akash), dall'altre i primitivi (Francesco Lodo, Gilles Rocca, Andrea Cerioli, Valentina Persia, Miryea Stabile, Angela Melillo e Ubaldo Lanzo). Le scelte per la divisione in due gruppi però lasciano strascichi e sicuramente saranno oggetto di nominations e polemiche nelle prossime ore. Intanto dopo la prima sfida tra primitivi e arrivisti vinta proprio dal gruppo degli arrivisti, la padrona di casa si collega con Beatrice Marchetti che vive da sola su Playa Imboscada. La modella racconta le sue giornate e parla per la prima volta del suo fidanzato Mathieu Magni, imprenditore italo-francese. Uno scoop atteso quello del fidanzato di Beatrice.

