Wanda Nara, comoda e sexy nella sua casa dolce casa di Milano

26 aprile 2021 a

a

a

Ancora una volta Wanda Nara pubblica foto che fanno tremare il suo profilo Instagram, dove ormai i follower sono 7.7 milioni. E per l'ennesima occasione la showgirl argentina e manager del marito Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint Germain, punta sul suo sexy fisico, in particolare sul prosperoso seno. Wanda posta due scatti in cui è seduta sul divano del suo nido di Milano che definisce "home sweet home", casa dolce casa. Indossa i pantaloni di una tuta nera e fantasmini bianchi, ma nella parte alta del fisico soltanto un reggiseno che ovviamente è messo a dura prova per il "contenimento".

Wanda Nara, il vestito di Dolce & Gabbana è super sexy: seno in primo piano | Video

Le foto a dire il vero sono due, sempre con lo stesso abbigliamento e sul medesimo divano. In una Wanda tocca con la mano destra i suoi capelli biondi e guarda intensamente il fotografo che sta scattando, Federico Canzi. Nell'altra, invece, è ancora più rilassata e concentrata solo nel suo intenso sguardo verso l'obiettivo. Naturalmente si tratta di scatti pubblicitari. Ma di sicuro non mancano like e commenti: in cinquanta minuti ottiene 100mila mi piace e una lunga serie di complimenti.

Wanda Nara, l'amore per Milano e i pensieri per la Juventus

Visto che le foto sono state realizzate a Milano, ancora una volta fanno pensare a un possibile ritorno in Italia del bomber Mauro Icardi che permetterebbe il rientro di tutta la famiglia nel Belpaese. Nelle settimane scorse era stato ipotizzato uno suo possibile passaggio alla Juventus. Le prime indiscrezioni su un approdo in bianconero sembravano solo fantamercato, ma poi sono arrivate le conferme di una possibile trattativa. Sotto certi aspetti Mauro vorrebbe restare a Parigi, però sembra che il suo destino sia legato a doppio filo a quello di Kean. Una cosa è certa: Leonardo, diesse del Psg, non ha alcuna intenzione di fare sconti per l'argentino e parlerà soltanto con i club eventualmente pronti a mettere sul tavolo offerte che vanno oltre i 50 milioni.

Wanda Nara, quarantena sempre più hot: mate e scollatura esplosiva | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.