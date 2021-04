L'Eredità, Beatrice si conferma campionessa. Ghigliottina però di nuovo sfortunata

26 aprile 2021 a

Beatrice si conferma campionessa de L'Eredità, il quiz di Rai1 condotto da Flavio Insinna, ma per la seconda volta consecutiva la Ghigliottina è sfortunata.

Al triello si presentano la campionessa in carica Beatrice, Monica vincitrice di diverse puntate e la new entry Ermanno. Con un pizzico di fortuna si è confermata proprio Beatrice presentandosi alla ghigliottina con 15.625 euro dopo aver dimezzato diverse volte l'iniziale bottino di 250mila euro. Nel gioco finale deve mettere insieme le parole simbolo, vittoria, preistorico, letteratura e solenne. Tenta la vittoria con la parola rito, ma quella vincente è monumento.

Negli ultimi mesi il quiz di Rai1 è stato caratterizzato da due campioni capaci di infrangere ogni record ma sopratutto catturare la simpatia del pubblico. Stiamo parlando di Massimo Cannoletta: il divulgatore salentino è stato capace di giocare 33 ghigliottine (21 il primato precedente), vincendo 8 volte e portando a casa un bottino di 280mila euro. Ma anche la bellissima Martina Crocchia, pole dancer di professione a Roma, eliminata recentemente, dopo 20 presenze alla Ghigliottina e un montepremi finale di 158mila euro che la mettono nella classifica delle migliori nella storia del programma condotto da Insinna. Tra i due aveva strappato un bottino di 141.250mila euro Claudio Sorrentino, l'operaio rocker di Zagarolo - si occupa di restauri ma si diletta a suonare in una band - capace di vincere tanto in poche puntate. Anche grazie a loro il gioco a quiz di Rai1 si conferma come ogni sera uno dei programmi pre serali più visti, superando stabilmente i quattro milioni di telespettatori (pur in leggero calo con l'inizio della stagione di Avanti un altro su Canale 5 e la stagione primaverile, che ha ha portato meno persone davanti tv anche a causa dell'allungamento delle giornate). Il momento clou della puntata, come sempre, resta quello del gioco finale, la ghigliottina.

