Giulia Salemi e la malattia: "Tre anni fa ero gonfia e infelice. Mi volevano fuori dalla tv". Tutti i suoi flirt

Giulia Salemi ospite, stasera 26 aprile 2021, dell'Isola dei Famosi, il reality in onda oggi su Canale5. La nota influencer, recente protagonista del Grande Fratello Vip 5, arriva in soccorso del programma condotto da Ilary Blasi che nelle ultime puntate ha registrato una pericolosa flessione dei dati auditel (share e telespettatori). In più farà il tifo per la mamma: Fariba Terahmi in fatti è in nomination contro Vera Gemma.

Giulia sta vivendo un momento magico: l'influencer italo-persiana ha trovato l'amore accanto a Pierpaolo Pretelli, un programma tutto suo su Mediasetplay (Salotto Salemi) e ha lanciato una linea di costumi da bagno. Oggi l'ospitata all'Isola dei Famosi che potrebbe anche aver una continuità. In una recente intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna ha svelato un retroscena: "Tre anni fa non stavo lavorando, non ero felice. Ho avuto problemi ormonali, ero gonfia in un modo malsano. Mi hanno fatto capire brutalmente che ero fuori luogo per la televisione", ha spiegato. "Piangevo. Passavo le giornate a letto a mangiare e a guardare le serie tv. Poi ho reagito. Non devi permettere a nessuno di abbatterti. Rialzarsi è bello, quando sei caduta" ha aggiunto.

Nata a Piacenza, 28 anni, da giovanissima attratta dal mondo dello spettacolo e in particolare della tv, si classifica al terzo posto a Miss Italia 2014, mentre nel 2015 partecipa con la mamma a Pechino Express. Nel 2016 sfila durante il Festival del Cinema di Venezia, suscitando clamore mediatico a causa dello spacco del vestito e dell'apparente assenza di intimo. Fa il suo debutto come conduttrice televisiva, insieme a Stefano Corti e Alessandro Onnis, con il programma televisivo Ridiculousness, in onda su MTV Italia, mentre ad inizio 2020 conduce insieme a Tommaso Zorzi Adoro!, talk show su La pupa e il secchione. A livello sentimentale ha avuto una relazione con il modello Francesco Monte e flirt con i rapper Sfera Ebbasta e Marrakesh.

