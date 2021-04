Asia Argento, il retroscena hot sul suo ex Sergio Rubini: "Magrolino ma superdotato"

26 aprile 2021 a

Asia Argento è un'attrice italiana, figlia del grande regista del cinema horror, Dario. Oltre alle sue qualità professionali che comunque l'hanno portata a recitare anche in ambito internazionale, ha sempre fatto molto discutere la sua vita privata. Dal 2000 al 2007 Asia Argento è stata legata al cantante dei Bluvertigo, Morgan, all'anagrafe Marco Castoldi, con il quale ha avuto la figlia Anna Lou, nata nel 2001. Il 27 agosto 2008 Asia Argento ha sposato il regista Michele Civetta, da cui ha avuto il secondo figlio (Nicola Giovanni), e da cui nel 2013 si è separata. La storia per la quale è stata al centro del gossip è stata anche un’altra. Nel 2017 l’attrice ha iniziato una relazione con lo chef Anthony Bourdain, di 20 anni più grande di lei: l’8 giugno 2018 Bourdain tuttavia si è tolto la vita misteriosamente in un albergo in cui alloggiava, in Francia.

Spesso Asia si è lasciata andare a confidenze piccanti riguardanti alcuni uomini della sua vita e non solo. Per esempio, su Sergio Rubini ha dichiarato: "Magrolino, nasuto e superdotato, all’epoca sposato con un’attrice genere isterico-biondastro borghesuccia (Margherita Buy ndr) molto rispettata in Italia proprio per la sua immagine (vera) di una donna nevrotica”, ha affermato in passato. E poi ancora su Sylvester Stallone: "Stava girando un film, ma nel costume si è dimenticato il microfono e così nella pausa sul set hanno sentito tutti che si stava facendo fare un pomp…o da una”, ha affermato recentemente.

Nel corso della sua vita anche un flirt con Fabrizio Corona, anche se le versioni dell'ex re dei paparazzi spesso non hanno coinciso con quelle dell'attrice, almeno dal punto di vista intimo: "Non è vero che abbiamo fatto sesso sul tavolo della mia cucina fosse solo perché ho il coccige rotto e non posso - ha commentato in passato -. Ha conosciuto la mia cucina ma non in quel senso. È un uomo pieno di fantasia al quale piace immaginarsi in un certo modo. Mi dispiace per quello che sta passando e mi dispiace per suo figlio, da quando abbiamo rotto non ci siamo più sentiti. Se qualcuno non avesse chiamato i paparazzi, nessuno saprebbe di quella storia”. Asia Argento è ospite lunedì 26 aprile su Canale5 a L'Isola dei famosi 2021, come amica di Vera Gemma.

