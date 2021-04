In Barba a tutto, gli ospiti di Barbareschi: Luca Palamara, Paolo Rossi e Liliana Mele

26 aprile 2021 a

Talk show originale in seconda serata su Rai3. Seconda puntata infatti lunedì 26 aprile (su un totale di otto) con In Barba a tutto, la trasmissione di Luca Barbareschi in onda dalle 23,20. L’istrionico attore e mattatore porta tutte le sue caratteristiche in questo nuovo programma. Attraverso alcune interviste in diretta, in uno studio che ricorda un loft newyorkese, un ambiente accogliente, con un bancone, un biliardo, due poltrone e, sullo sfondo, una vista cittadina simbolo di una cultura underground, Barbareschi accoglierà i suoi ospiti.

Nella puntata del 26 aprile si parla di Magistratura e politica, di comicità, di diversità. Tra gli ospiti Luca Palamara, ex magistrato italiano, sicuramente il più conosciuto in questo momento, è stato dal 2008 al 2012 il più giovane presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati; un’ascesa continua fino alla radiazione avvenuta nell’ottobre 2020 a seguito di un’indagine all’interno della magistratura. Con lui si affronta il tema del rapporto tra magistratura e politica, raccontando la sua vicenda personale. Altro ospite il comico Paolo Rossi, con lui ci sarà un incontro surreale, divertente, spiazzante: il dialogo con Barbareschi sarà improntato su come sia profondamente cambiato l’universo della comicità.

Infine ci sarà Liliana Mele, giovane attrice nata in Etiopia e trasferitasi giovanissima in Italia, la quale racconta com’è essere un’attrice di colore in Italia. Ogni puntata proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. L’equilibrio della puntata vede personaggi famosi alternarsi ad altri meno noti al grande pubblico. Non classiche interviste dedicate alla carriera dei protagonisti, ma colloqui mirati. A suddividere i tre grandi temi saranno monologhi, contributi video e tanta musica. Nella scorsa settimana gli ospiti erano stati il cantante Morgan, all'anagrafe Marco Castoldi, la soprano Katia Ricciarelli e l'astrofisico Luca Perri. Appuntamento quindi su Rai3 con In Barba a tutto, con Luca Barbareschi, alle 23,20 circa.

