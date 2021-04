Arteteca, chi sono Monica Lima ed Enzo Iuppariello: dal loro amore la figlia Sara

26 aprile 2021 a

Gli Arteteca rappresentano un punto di riferimento per quanto riguarda la nuova comicità napoletana. Sono tra le coppie più conosciute nell'ambito della tv italiana: Enzo e Monica sono infatti molto affiatati sul palco visto che sono una coppia anche nella vita, sono sposati e dal loro amore è nata una meravigliosa bambina, Sara. Monica Lima è nata a Napoli nel 1985, mentre suo marito Enzo Iuppariello ha invece 41 anni. Il duo Arteteca è stato creato nel 2007, dopo lo scioglimento di un altro gruppo chiamato i Lazzari Felici con cui vinsero la prima edizione del Premio Totò alla comicità.

I due hanno vinto moltissimi altri premi come il Premio Nazionale Festival del Cabaret di Manciano e quello del Festival Cabarettiamo di Sorrento. Hanno partecipato anche a molte fiction, tra cui i Cesaroni. La svolta televisiva nella loro carriera è arrivata con Made in Sud, poi hanno partecipato pure a Stasera tutto è possibile. I due comici si sono conosciuti nel 2001 durante un corso di recitazione, quindi insieme ad altri due amici attori, hanno appunto formato una compagnia teatrale, i Lazzari felici. L’obiettivo era di scrivere commedie inedite. I loro compagni di viaggio si sono persi però per strada e una volta rimasti in coppia Enzo e Monica hanno formato gli Arteteca.

Il significato del nome indica un certo modo di fare di chi non riesce mai a stare fermo e appunto ha “l’arteteca”. Scoperti da Nando Mormone, oggi agente degli Arteteca nonché ideatore della trasmissione Made in Sud, a cui la coppia ha partecipato per diversi anni, i due sono passati dal teatro di prosa al cabaret e grazie anche alla loro presenza televisiva nel programma di Rai2 sono riusciti anche a sbarcare al cinema. Il primo film è del 2016, Vita, Cuore, Battito, uscito a marzo di quell’anno. Due anni più tardi il film Finalmente sposi, riproposto lunedì 26 aprile su Rai2.

