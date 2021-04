Stasera in tv, 26 aprile, le ultime due puntate della serie Chernobyl su La7: anticipazioni e trama

26 aprile 2021 a

Stasera in tv, 26 aprile 2021, secondo appuntamento su La7 con la serie tv cult Chernobyl, nata dalla penna di Craig Mazin con la regia di Johan Renk. Lunedì scorso sono andate in onda le prime tre puntate, oggi - giorno in cui cade il trentacinquesimo anniversario dell'esplosione del reattore della centrale elettronucleare Lenin - le altre due a partire dalle ore 21,15. Nelle prime tre si ricostruisce l'incidente e l'inizio delle indagini, nelle due odierne invece spazio al processo e alla "verità" più filmico-morale che realmente processuale.

Protagonista della miniserie la coppia formata da Jared Harris, nel ruolo di Valerij Alekseevič Legasov, vicedirettore dell’istituto Kurčatov chiamato a indagare sul disastro e a porvi rimedio, e da Stellan Skarsgård in quelli di Boris Ščerbina, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e capo dell’Ufficio per il Combustibile e l’Energia del Governo Sovietico. Protagonisti con loro una scenografia capace di proiettare il pubblico nell’Ucraina sovietica della metà degli anni ’80 e una confezione maniacale, capace di fare degli effetti sonori una chiave narrativa ed emotiva di raro impatto. Mazin ha ricostruito, dopo due anni di ricerche nelle cinque puntate della miniserie, premiata tra l’altro con due Golden Globe e tre Emmy Awards, tutti gli errori di Chernobyl. Una ricostruzione minuziosa di quel che accadde nella notte tra il 25 e il 26 aprile 1986 durante quello che sarebbe dovuto essere un test di sicurezza e che invece determinò il più grave incidente in una centrale nucleare del Novecento.

La trama delle due puntate di stasera: si scopre che è iniziata la fusione del nocciolo che minaccia di contaminare le acque sotterranee, che inquinerebbero il fiume Dnepr. Dopo che Shcherbina e Legasov sono riusciti a convincere Gorbaciov della necessità di installare uno scambiatore di calore sotto l'impianto, il ministro dell'industria del carbone Mikhail Shchadov recluta dei minatori di carbone a Tula, guidati da Glukhov, per scavare un tunnel sotto la centrale. Nel frattempo Shcherbina avverte Legasov che i due sono sotto stretta sorveglianza da parte del KGB. Durante il processo contro Djatlov, Bryukhanov e Fomin, Legasov parteciperà alla riunione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, durante la quale dovrà rivelare cos'è accaduto a Chernobyl.

