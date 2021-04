Quarta Repubblica, gli ospiti di Nicola Porro: riaperture e Recovery in primo piano

26 aprile 2021 a

Appuntamento con l'attualità politica in prima serata su Rete4. Lunedì 26 aprile infatti dalle 21,20 andrà in onda Quarta Repubblica, il programma di informazione condotto da Nicola Porro. In primo piano nella puntata di stasera ci saranno le testimonianze da parte di imprenditori, dipendenti e Partite Iva in difficoltà. Si parlerà delle riaperture e del Recovery Plan attualmente in discussione al governo.

Nel corso della serata, con il consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale Guido Bertolaso; il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani e il professor Matteo Bassetti, si parlerà degli aggiornamenti sulla campagna vaccinale e alla prima giornata di riaperture. Con il ritorno di molte regioni in zona gialla ma anche con la conferma del coprifuoco alle 22, motivo di tensioni all’interno della maggioranza. E ancora, un approfondimento sul Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da 221,5 miliardi che l’Italia deve consegnare a Bruxelles entro venerdì 30 aprile e che il premier Mario Draghi comincerà a illustrare proprio nella giornata di lunedì 26 aprile al Parlamento.

Inoltre, un servizio sul lungo percorso a ostacoli per ottenere il Superbonus del 110 per cento per interventi che rendano le abitazioni più efficienti dal punto di vista energetico e più sicure. Tra gli ospiti della puntata anche il sottosegretario agli Interni Nicola Molteni (Lega), la vicepresidente del Senato Anna Rossomando (Pd); la componente della Commissione Giustizia della Camera Matilde Siracusano (FI), il costituzionalista Giovanni Guzzetta; e poi ancora il magistrato Giuliano Castiglia, Emiliana Alessandrucci, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Filippo Facci; Tommaso Labate, Alessandro Barbano, Francesco Borgonovo, Daniele Capezzone e suor Anna Monia Alfieri. Come sempre, nel corso della serata, gli interventi di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi. Appuntamento dunque su Rete4 con Nicola Porro e il talk show di Quarta Repubblica, a partire dalle 21,20.

