Stasera in tv, 26 aprile, Report su Rai3: il caso Vaticano, la sanità veneta e i morti di Covid "spalmati" in Sicilia

Stasera in tv, 26 aprile 2021, torna l'appuntamento con Report, la trasmissione d'inchiesta condotta da Sigfrido Ranucci, su Rai3 a partire dalle ore 21,20.

Oggi tra le inchieste in onda ci sarà quella in cui si parla di Vaticano: infatti nuove testimonianze inedite rivelano che il Vaticano avrebbe potuto evitare la presunta truffa del palazzo di Londra, costato 400 milioni di euro. L’ufficio del revisore generale della Santa Sede aveva infatti scoperto l’investimento nella primavera del 2016, ma la Segreteria di Stato vaticana non ha mai fornito la documentazione richiesta. In Vaticano la maggior parte dei professionisti scelti dai due pontefici Benedetto XVI e Francesco per vigilare sulla trasparenza e la correttezza delle transazioni finanziaria è stata negli ultimi anni sistematicamente boicottata o addirittura sabotata. I protagonisti dell’antiriciclaggio e della revisione contabile della Santa Sede tra il 2011 e il 2017 raccontano a Report la guerra subita all’interno delle mura vaticane, combattuta a colpi di dossieraggi, computer infettati, microspie e minacce di arresto.

Un'altra inchiesta riguarda la sanità veneta. Nella gestione del virus all’inizio sono stati i primi della classe. Ma a gennaio hanno registrato il tasso di mortalità più alto d’Italia. Nonostante il parametro di occupazione delle terapie intensive fosse stato superato, già a novembre, il Veneto è rimasto in zona gialla. Perché? Uno degli artefici dei successi della prima ondata è stato il professor Andrea Crisanti che però durante la seconda ondata è stato messo da parte e non sono stati ascoltati i suoi allarmi sulla sensibilità dei tamponi rapidi di cui il Veneto ha fatto largo uso. Poi il caso Sicilia e i cosiddetti "morti spalmati". Un’inchiesta partita da un piccolo centro di elaborazione dei tamponi di Alcamo ha terremotato la sanità regionale: il governatore Nello Musumeci, l’assessore alla Sanità e suo delfino, Ruggero Razza, i più importanti dirigenti degli uffici regionali, passati per le giunte di centrodestra e centrosinistra sono stati intercettati, in un’indagine definita dai gip “la punta dell’iceberg di ripetute falsità”. Per evitare le chiusure della “zona rossa”, uomini e donne al vertice del governo regionale avrebbero falsificato i dati sui morti e sui contagiati Covid per mesi, spalmandoli su più giorni. A Report intercettazioni inedite e audio esclusivi.

