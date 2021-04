Anna Tatangelo, la copertina del nuovo singolo è bollente: tacco a spillo e perizoma | Foto

26 aprile 2021 a

L'attesa dei fan è finita. Anna Tatangelo infatti è uscita con il suo nuovo singolo, intitolato Serenata. L'ufficialità è arrivata via Instagram, dove la cantante originaria di Sora ha fatto così felici i suoi quasi 2 milioni di follower. Anna fa vedere quindi la copertina del nuovo singolo, in cui lei appare vestita di bianco con un look sportivo, ma con un tocco sexy che manda in delirio i fan: stivaletti con tacchi a spillo e perizoma super hot. Insomma, un autentico schianto, modo migliore per presentare il suo ultimo lavoro musicale non poteva esserci. E pensare che già qualche giorno fa era apparsa di nuovo in versione hot con indosso soltanto una giacca in gessato e seno ben in evidenza.

Tanti i commenti entusiastici in quella circostanza, tra questi pure quello di Francesco Renga, il collega che ha lavorato insieme ad Anna come giudice ad All together Now, il talent presentato qualche mese fa da Michelle Hunziker. Renga se ne è uscito con un ironico "Vabbè", aggiungendo l'emoticon con gli occhi a cuore, tanto che addirittura qualche fan non ha mancato di notarlo e sognare la coppia.

Gigi D'Alessio, lo sfogo di Anna Tatangelo sulla fine dell'amore: "A letto senza dirci una parola"

Si è trattato ovviamente di un gioco, visto che Renga, dopo la fine dell'amore con Ambra Angiolini, è da tempo fidanzato con Diana Poloni. Da parte sua, sembra che Anna Tatangelo invece sia impegnata con un altro collega, Livio Cori. Ma la cantante tuttavia ha intenzione di tutelare la sua vita privata, stando alle ultime dichiarazioni affidate ai social qualche settimana fa: "Visto che c’è gente che parla a vanvera senza sapere cose, ho deciso stavolta di parlare io", aveva affermato sulla vicenda la Tatangelo. Ora finalmente il nuovo album, con Anna che tuttavia non rinuncia al suo lato sexy.

