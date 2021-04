Stasera in tv, 26 aprile, l'Isola dei Famosi 2021 su Canale5: novità, ospiti e un nuovo ingresso

26 aprile 2021 a

Stasera in tv, lunedì 26 aprile 2021, su Canale5, va in onda la dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi, il programma di Mediaset condotto da Ilary Blasi, con la collaborazione degli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Non mancheranno i colpi di scena e le novità nel reality che viene girato in Honduras. Intanto i naufraghi verranno divisi in due gruppi: gli arrivisti e i primitivi. I primitivi - i naufraghi storici - si sbarazzeranno di alcuni compagni di avventura che andranno a finire nel gruppo degli arrivisti. Le due tribù vivranno sulla stessa playa che sarà però divisa da una corda. La rivalità dunque è destinata a crescere tra alcuni dei concorrenti.

C'è poi l'enigma Ignazio Moser. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, è atteso da giorni in Honduras per restituire un po' di vivacità al reality che nelle ultime puntate non ha avuto grandi riscontri in termini di share e telespettatori. L'ex ciclista e ora influencer doveva sbarcare insieme agli ultimi naufraghi arrivati (Manuela Ferrera, Rosaria Cannavò, Matteo Diamante ed Emanuela Tittocchia) ma ha perso l'aereo per l'Honduras e in questo momento si trova bloccato in Messico. Se non riuscisse a unirsi nella puntata odierna allora il suo ingresso potrebbe essere posticipato a giovedì. Parallelamente, Paul Gascoigne ha dovuto abbandonare l’avventura in Honduras per motivi medici, come successo precedentemente anche a Elisa Isoardi e a Brando Giorgi.

Elettra Lamborghini, bombe sui naufraghi dell'Isola dei famosi

Anche questa sera poi il pubblico dei social sarà protagonista: attraverso un sondaggio verrà deciso chi verrà schierato per la prova leader. Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull’Isola. Nell'ultima puntata poi la leader Francesca Lodo ha mandato in nomination Vera Gemma, in quanto tra le meno votate al televoto insieme a Myrea Stabile, alla quale si è poi aggiunta Fariba Tehrani, indicata dai concorrenti. Proprio per commentare quello duello ci saranno due ospiti speciali in studio con Ilary: Asia Argento, grande amica di Vera, e Giulia Salemi figlia di Fariba.

