Il battesimo della piccola Mia, la figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Importante festa per Giorgia Palmas e Filippo Magnini che hanno battezzato Mia, la loro figlia, nata sette mesi fa. Nella Liberazione, domenica 25 aprile, proprio nel giorno in cui la piccina ha compiuto il settimo mese, è stato impartito il sacramento con una cerimonia nella chiesa del Corpus Domini di Milano, cerimonia a cui hanno partecipato pochi familiari. Per condividere la festa con fan, ammiratori e follower, numerosi scatti sono stati pubblicati su Instagram. Immagini che testimoniano in maniera netta la felicità di Giorgia e Filippo.

La scelta della madrina è caduta su Samantha Crippa, mentre è stato nominato padrino Philippe Renault Jr. Ovviamente festa intensa per la piccola Mia che si è ritrovata improvvisamente al centro dell'attezione delle famiglie e degli amici più stretti del padre e della mamma. Naturalmente c'era anche Sofia, 12 anni, nata dalla precedente storia dell'ex velina con Davide Bombardini. Da sette mesi Sofia ha una sorellina che ha portato ulteriore entusiasmo e felicità in famiglia. Per evitare brutte sorprese causa Covid, tutti i partecipanti alla cerimonia prima erano stati sottoposti ai tamponi, ovviamente risultati negativi.

Dopo le foto gli invitati hanno subito indossato nuovamente le mascherine per proteggersi il più possibile dal virus. La festa è stata organizzata nei dettagli, anche se con pochi partecipanti a causa del periodo delle restrizioni. Le bomboniere sono state firmate Swarovski. Il nuotatore non ha fatto mancare una dedica affettuosa alla bimba: "Le tue ali sono già spuntate, il tuo volo sta per cominciare. Auguri piccola nostra Mia. Sei il nostro amore infinito”. Parole d'amore anche da parte della mamma: “Tanti Auguri piccolina nostra, che la luce e l’amore di Dio ti protegga per tutta la vita. Un giorno di (piccola) festa tutto per te, tra di noi a casa con tanti sorrisi sinceri e pieni d’amore, nel giorno in cui compi 7 mesi”.

