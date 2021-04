Elettra Lamborghini, bombe sui naufraghi dell'Isola dei famosi

26 aprile 2021 a

Elettra Lamborghini ha le idee chiare sull'Isola dei famosi: critica Valentina Persia ed è convinta di aver capito chi può vincere l'edizione 2021. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, Lamborghini sostiene che Valentina Persia "è troppo agitata". E ancora: "Ha sempre fame ed è nervosa. Questa esperienza sta tirando fuori la sua parte peggiore. È polemica, a volte cattiva. Patisce molte situazioni forti”. Parole intense anche nei confronti di Roberto Ciufoli, l'attore della Premiata Ditta che secondo Elettra si lamenta un po' troppo, ma soprattutto lancia il sasso e nasconde la mano: "Sembra che funzioni. Magari vinci, se non sei un partecipante con gli attributi. Evidentemente c'è gente a cui non importa delle figuracce".

L'opinionista ha preferito non sbilanciarsi su Gilles Rocca, considerato un leader, anche se "vedremo cosa combinerà". Ha sottolineato che si è riappacificato con tutti ma non ha voluto aggiungere altro: "Forse è cambiato. Io non ho cambiato idea su di lui". Ovviamente la regina del twerking ha fatto il punto anche su altri concorrenti, bocciando Beatrice Marchetti considerata "una ragazzetta qualunque, non lascerà traccia". L'addio di Elisa Isoardi l'ha dispiaciuta molto. E' stata costretta a lasciare per l'infortunio all'occhio, vicenda che ha colpito negativamente Elettra, al contrario dell'eliminazione di Daniela Martani, giudicata addirittura "un bene".

Sì, ma Elettra Lamborghini chi pensa che possa essere la vincitrice o il vincitore dell'Isola dei Famosi 2021? Di sicuro ha le idee chiare su questo aspetto. E' certa che alla fine a classificarsi al primo posto potrebbe essere Andrea Cerioli. Il fidanzato di Arianna Cirrincione era arrivato all'Isola come se fosse andato in vacanza alle Maldive e ora rimane stupito sul fatto che vanno in onda le sue lacrime: "Mi stupisco del suo stupore. E' l'Isola e si punta sulle scene maggiormente emotive". Immagini e sensazioni che potrebbero favorire Cerioli nella corsa per la vittoria.

