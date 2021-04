Uomini e donne, Gemma in lacrime per un altro rifiuto: polemica social su Samantha

26 aprile 2021 a

Torna l'appuntamento con Uomini e donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14,45. Secondo le anticipazioni relative a lunedì 26 aprile diffuse dal sito Il Vicolo delle News, al centro della scena ci sarebbe Gemma Galgani. Non c’è pace infatti per la dama torinese, veterana della trasmissione, che sembra non riuscire a trovare la serenità. Tra gli attacchi degli opinionisti Gianni Sperti e della storica rivale Tina Cipollari e i cavalieri interessati solo a delle semplici amicizie, il suo percorso è sempre più travagliato. Gemma ha lasciato il suo numero a un cavaliere, Antonio, ma anche questo corteggiamento non sarebbe andato a buon fine. Secondo la Galgani, tutti gli uomini scappano a causa degli attacchi continui che le riserva la Cipollari.

Entrata in studio, Gemma si è seduta di fronte ad Aldo. La dama ha fatto presente che sta frequentando il cavaliere solo per amicizia. L’uomo, però, ha ammesso di essere realmente interessato a lei. Aldo tuttavia ha deciso in un secondo momento come non sia il caso di continuare questa conoscenza. A questo punto la Galgani non è riuscita a trattenere le lacrime ed è apparsa dispiaciuta. Sempre secondo le anticipazioni, Biagio e Sara sono protagonisti di un litigio, dovuto al fatto che il cavaliere ha deciso di iniziare una conoscenza con un'altra dama. Per questo Sara avrebbe voluto chiudere la frequentazione.

Infine, per quanto riguarda il Trono Classico, previsto l'intervento di Samantha Curcio, la tronista curvy molto discussa. In queste settimane Samantha è appunto al centro di diverse polemiche sia in studio che sui canali social della trasmissione. A lei sono imputati atteggiamenti poco chiari nei confronti dei suoi corteggiatori: su tutti Alessio e Bohdan. Tutto confermato nelle esterne che li vedranno protagonisti. Appuntamento dalle 14,45 su Canale5 con Uomini e donne.

