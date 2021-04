Francesco Chiofalo, amore finito con Antonella Fiordelisi: "Sono successe cose gravi"

Francesco Fredella 26 aprile 2021 a

"Nessun tradimento, è finito l'amore": Francesco Chiofalo mette le cose in chiaro e parla della fine della storia con Antonella Fiordelisi. Dopo due anni insieme è finito tutto. Da settimane circolavano voci legate ad una crisi di coppia. Ora è arrivata la conferma. La Fiordelisi ha pubblicato una serie di storie in cui annuncia la rottura. "Io e Antonella ci siamo lasciati. Non è una crisi. E' una cosa definitiva. E' finito l'amore. Ha spinto più lei, magari non avrei avuto la forza di farlo. Ma quando lei ha detto stop non ho fatto resistenza", dice Francesco Chiofalo su Instagram.

"Dopo il dolore iniziale della prima giornata. Senza di lei sto meglio, è così. Quando ti accorgi di star bene senza l'altra persona è inutile provare a richiamarla. Presumo che lei ci sia rimasta male, ho visto varie frecciatine contro di me. Non odio verso di lei. Le voglio un bene dell'anima. Ci sarò sempre per lei, non la considero un nemico. Siamo stati insieme due anni, non voglio la guerra. Il nostro rapporto non ha scheletri nell'armadio. Non leverò le foto con lei dal mio profilo. Non è un nemico. Sono dispiaciuto", continua. E poi un'ultima cosa: "Sono successe cose gravi, lei minaccia frecciatine, forse ce l'ha con me ed ha rancore. Dovrebbe star bene sapendo che io stia bene. Anto, ti voglio bene".

Tradimento? La Fiordelisi ha puntualizzato che non c'è stato alcun tipo di tradimento. "Non date retta a fakenews", conclude Chiofalo. Che dice di non voler buttare anima e cuore in una nuova storia. Una rottura che è diventata subito social. Chiofalo è rimasto a Roma, la Fiordelisi a Milano. I due, a quanto pare, non si sono più sentiti dal giorno dell'addio. Ma tramite Instagram Stories hanno raccontato la propria versione dei fatti.

