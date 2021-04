Oggi è un altro giorno, gli ospiti di Serena Bortone: in apertura l'omaggio a Milva

26 aprile 2021 a

Torna l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il talk show condotto da Serena Bortone e in onda su Rai1 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14. Tanti gli ospiti e gli argomenti trattati, dall'attualità politica all'emergenza sanitaria da Covid, con i personaggi dello spettacolo però in primo piano, soprattutto quelli legati alla musica e alle fiction Rai. A proposito di musica, in apertura della puntata di lunedì 26 aprile ci sarà un omaggio a Milva, la Pantera di Goro scomparsa a 81 anni dopo una lunga malattia.

Novità per quanto riguarda i cosiddetti affetti stabili, vale a dire gli opinionisti chiamati a commentare i temi trattati nel corso del programma e a interagire con gli ospiti in studio e in collegamento. Saranno infatti Lidia Schillaci, Romina Carrisi e Gigliola Cinquetti. Si tratta comunque di "amiche" della trasmissione: Lidia Schillaci è una cantante, vincitrice del torneo di Tale e Quale del 2020. Romina Carrisi è una delle figlie avute da Al Bano e Romina Power mentre Gigliola Cinquetti non ha bisogno di presentazioni, è una delle voci storiche della musica italiana. In studio ci sarà anche Memo Remigi, che allieterà il programma con i suoi interventi musicali.

In studio anche Lino Banfi, che nelle ultime puntate ha di fatto sostituito Massimo Cannoletta, l'ex campione de L'Eredità che cura la rubrica Massimo 5 minuti. Il popolare attore comico tornerà con la sua di rubrica di posta, dal titolo Lino Nazionale, nella quale Banfi interagirà con i telespettatori del talk show di Serena Bortone. Banfi spesso è stato invitato come ospite del programma, diffondendo la sua simpatia e schiettezza. Oggi è un altro giorno è una delle trasmissioni più seguite nel daytime e si attesta sempre vicina ai 2 milioni, a volte anche superando questa soglia. Appuntamento quindi su Rai1 dalle 14.

