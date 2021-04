Ascolti tv domenica 25 aprile, La Compagnia del Cigno vince di misura: Bonolis sfiora il colpo

26 aprile 2021 a

Vittoria di misura per La Compagnia del Cigno 2 nella serata di domenica 25 aprile. La fiction di Rai1 con Anna Valle e Alessio Boni tra i protagonisti infatti ha ottenuto 3.390.000 telespettatori e il 14,69% di share. Appena dietro su Canale5 Avanti un altro! Pure di sera; il game show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha totalizzato 3.152.000 telespettatori e il 14,2%, mentre Rai3 con Che Tempo Che Fa si è aggiudicata il terzo gradino del podio grazie a 2.679.000 telespettatori e il 10,25%, e a seguire Che Tempo Che Fa Il tavolo è stato visto da 1.789.000 telespettatori pari all’8,07%.

Non è l’Arena su La7 ha registrato 1.717.000 telespettatori con il 6,78% di share nella prima parte, e 1.445.000 con il 10,79% nella seconda. Su Italia1 Bumblebee è stato seguito da 1.290.000 telespettatori pari al 5,55% di share, mentre Rai2 con The Rookie ha ottenuto 1.216.000 telespettatori con il 4,59% e, a seguire, Bull ne ha registrati 992.000 con il 3,91%. Su Rete4 Il miglio verde ha interessato 947.000 telespettatori con il 5,47% di share. Su Nove Supernanny ha totalizzato 428.000 telespettatori e l’1,72% e infine Tv8 con 4 Hotel ha conquistato 417.000 telespettatori e il 2% di share.

Per quanto riguarda l'access prime time, solita prestazione importante su Rai1 per Soliti Ignoti di Amadeus, che ha raccolto 4.944.000 spettatori con il 19.1%. Su Canale5 Paperissima Sprint ha ottenuto 3.384.000 spettatori con il 13.1%. Su Italia1 Csi ha totalizzato 1.203.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.081.000 spettatori con il 4.4%, nella prima parte, e 997.000 spettatori con il 3.8%, nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti di Alessandaro Borghese ha interessato 600.000 spettatori pari al 2.4% di share. Sul Nove infine Little Big Italy ha raccolto 242.000 spettatori pari all’1%.

